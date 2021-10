Omakotitalomyyjän onnenpäivät: myyjän saama ”väliraha” rivi- tai kerrostaloon muutettaessa voi olla jopa lähes 100 000 euroa parempi kuin kaksi vuotta sitten

Useimmissa Suomen kaupungeissa viimeaikainen omakotitalojen suuri kysyntä on nostanut niiden hintoja suhteessa muihin asuntotyyppeihin. Se on parantanut omakotitalosta pienempään vaihtavan samaa ”välirahaa” paikoin erittäin tuntuvastikin verrattuna kahden vuoden takaiseen tilanteeseen. Kiinteistömaailman laaja analyysi jakaa maan kaupungit kolmeen ryhmään välirahan näkökulmasta. Erot ryhmien välillä ovat merkittäviä.

Viime kesänä Suomessa nähtiin historiallinen käänne, kun ensimmäistä kertaa lähes 15 vuoteen pienten kerrostaloasuntojen hinnankehitys jäi suhteellisesti jälkeen isompien perheasuntojen hinnankehityksestä. Ilmiö korostuu erityisesti pääkaupunkiseudun markkinassa, mutta on nähtävissä koko maan tilastoistakin.

”Isossa osassa Suomen kaupunkeja asuntojen arvonkehitys on ollut viimeisen kahden vuoden ajan suotuisa niille, jotka ovat vaihtamassa omakotitalosta pienempään rivi- tai kerrostaloon. Näin on erityisesti PK-seudulla aina Kirkkonummea myöten sekä esimerkiksi Tampereella ja Pirkkalassa. Vaikkapa sellaisella pariskunnalla, jolla lapset ovat muuttaneet pois kotoa ja tilantarve vähentynyt, on nyt mahdollisuus merkittävästi paremman ”välirahan” saamiseen näillä paikkakunnilla kuin vielä kaksi vuotta sitten”, sanoo Kiinteistömaailman analyytikko Tony Korkala.

“Sitten on joukko kaupunkeja, kuten Valkeakoski, Joensuu ja esimerkiksi Riihimäki, joissa erityyppisten asuntojen hintakehitys on kulkenut korona-ajan varsin tasatahtia. Väliraha on pysynyt jokseenkin samana”, Korkala jatkaa.

“Lisäksi on joitakin yksittäisiä kaupunkeja, kuten Kotka, Savonlinna ja Kajaani, joissa omakotitalot ovat tulleet suhteessa edullisemmiksi pienempiin asuntoihin nähden. Näissä esimerkiksi nuorilla perheillä on nyt korona-ajan jälkeen välirahan näkökulmasta helpompi päästä kerrostalokodista omakotitaloon, kuin aikaisemmin oli”, sanoo Korkala.

Kaupunkeja, joissa viisihuoneisesta omakotitalosta käytettyyn kerrostalokolmioon muuttava on saanut vuonna 2021 merkittävästi isomman ”välirahan” hyödykseen kuin vuonna 2019

Helsinki (väliraha nyt +88 000 euroa isompi kuin 2 vuotta sitten), Espoo (+74 000 e), Kirkkonummi (+83 000 e), Vantaa (+49 000 e), Tuusula (+45 000 e), Lohja (+63 000 e), Hämeenlinna (78 000 e), Tampere (+52 000 e), Pirkkala (+229 000 e), Turku (+35 000 e), Lahti (+30 000 e), Jyväskylä (+19 000 e), Oulu (+32 000 e), Rovaniemi (+64 000e)

Kaupunkeja, joissa viisihuoneisesta omakotitalosta käytettyyn kerrostalokolmioon on saanut vuonna 2021 jokseenkin saman ”välirahan” kuin vuonna 2019 (eli erityyppisten asuntojen hinnat ovat kehittyneet samantahtisesti)

Järvenpää (+10 000 e), (Kerava -2000 e), Riihimäki (+7000 e), Valkeakoski (+8000 e), Pori (+7000 e), Lappeenranta (+7000 e) ja Joensuu (+8000 e)

Kaupunkeja, joissa viisihuoneisesta omakotitalosta käytettyyn kerrostalokolmioon muuttava on saanut v. 2021 pienemmän ”välirahan” kuin vuonna 2019

Kajaani (-16 000 e), Kotka (-26 000 e) ja Savonlinna (-26 000 e)

Esimerkkilaskelmat on tehty Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton Hintaseurantapalvelun keskimääräisillä hinnoilla käytetyistä viisihuoneisista omakotitaloista ja käytetyistä kolmehuoneisista kerrostaloista vuonna 2019 ja 1-8/2021.

