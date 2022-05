OmaSp ja Liedon Säästöpankki yhdistävät voimansa Turun talousalueella

Liedon Säästöpankki on vuonna 1895 perustettu Suomen kolmanneksi suurin Säästöpankki. Sen tehtävänä on auttaa suomalaisia vaurastumaan ja edistää toimialueen taloudellista hyvinvointia. Pankilla on toimipisteitä yhdeksällä paikkakunnalla: Turussa, Kaarinassa, Liedossa, Loimaalla, Naantalissa, Maskussa, Mynämäellä, Paimiossa ja Raisiossa. Se tarjoaa täydet pankkipalvelut kotitalouksille ja pk-yrityksille. Pankilla on 55 000 asiakasta ja 120 asiantuntijaa.

Oma Säästöpankki Oyj on suomalainen Suomen suurin säästöpankki. Palvelemme ympäri maan 35 konttorissa ja digitaalisten kanavien kautta yli 150 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 330 asiantuntijan voimin. Vakavaraisen pankin kannattavuus on koko toimialan parhaimmistoa. Taseemme on 5,5 miljardia euroa. Oma Säästöpankki on listattu Nasdaq Helsingissä. Merkittävä osa henkilöstöä omistaa yhtiön osakkeita. Lupaamme tarjota paikkakunnan parasta pankkipalvelua kaikissa arjen raha-asioissa sekä konttoreissa että digitaalisissa palvelukanavissa. Lähellä ja läsnä omasp.fi