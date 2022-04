OmaSp ja Mandatum arvopaperien kaupankäyntipalveluissa yhteistyöhön

Oma Säästöpankki Oyj on suomalainen Suomen suurin säästöpankki. Palvelemme ympäri maan 35 konttorissa ja digitaalisten kanavien kautta yli 150 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 330 asiantuntijan voimin. Vakavaraisen pankin kannattavuus on koko toimialan parhaimmistoa. Taseemme on 5,4 miljardia euroa. Oma Säästöpankki on listattu Nasdaq Helsingissä. Merkittävä osa henkilöstöä omistaa yhtiön osakkeita. Lupaamme tarjota paikkakunnan parasta pankkipalvelua kaikissa arjen raha-asioissa sekä konttoreissa että digitaalisissa palvelukanavissa. Lähellä ja läsnä omasp.fi

www.omasp.fi

Mandatum on vakavarainen ja arvostettu finanssiyhtiö, ja osa menestyvää Sampo-konsernia. Mandatum yhdistää rahan ja hengen erikoisosaamisen ja tarjoaa asiakkailleen laajasti omaisuuden- ja varainhoidon, säästämisen ja sijoittamisen, palkitsemisen ja sitouttamisen, eläkeaikaan varautumisen sekä henkilövakuuttamisen palvelut.

www.mandatumlife.fi

Mandatum Trader on kaupankäyntipalvelu, jonka tarjoaa tanskalainen Saxo Bank A/S. Mandatum Life Palvelut Oy toimii Saxo Bank A/S:n sidonnaisasiamiehenä ja vastaa Traderin suomenkielisestä asiakaspalvelusta, asiakkaan tunnistamisesta ja palvelun markkinoinnista. Saxo Bank vastaa palvelun kaupankäynnistä, viranomaisraportoinnista ja arvopaperien säilytyksestä. Traderissa asiakkuus aukeaa Saxo Bankiin.

www.mandatumtrader.fi

Saxo Bank on vuonna 1992 Kööpenhaminassa perustettu arvopaperikaupankäyntiin erikoistunut fintech-yhtiö. Saxo Bank tarjoaa palveluitaan yli 170 maassa ja yhtiöllä on maailmanlaajuisesti yli 2 500 työntekijää.

www.home.saxo