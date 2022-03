OmaSp kehittää digitaalisia palveluitaan ja julkaisee OmaVaran

Säästämisen ja sijoittamisen tuotepäällikkö Ville Hänninen listasi OmaVaran parhaat ominaisuudet: "OmaVara on valmiina jokaisella, jolla on käytössä OmaMobiili ja sen uusin versio. OmaVaralla kokonaisvarallisuuden seuraaminen on sekä helppoa että hauskaa. OmaVaraan voi lisätä sijoitusten ja rahastojen lisäksi esim. kulkuneuvot, asunnot ja arvoesineet omilla kuvilla. Parasta kuitenkin on se, että rahastomerkintöjen tekeminen ja sijoitusten seuraaminen OmaMobiilissa helpottuu."

OmaVara nopeuttaa asiantuntijoidemme työskentelyä ja näin pystymme tarjoamaan aiempaa parempaa palvelua esimerkiksi sijoitusneuvotteluissa. Asiakkaamme ja asiantuntijamme voivat yhdessä täyttää ja tarkastella varallisuustietoja konttori- ja verkkoneuvottelun yhteydessä. Tämä edellyttää sitä, että asiakas antaa luvan siihen, että hänen OmaVaraan tallentamansa tiedot ovat myös oman yhteyshenkilön nähtävissä. Lisää OmaVarasta kotisivuillamme.

Ota OmaVara käyttöön lataamalla OmaMobiilin uusin versio sovelluskaupasta

OmaVaralla voit seurata kokonaisvarallisuuttasi helposti samasta paikasta

Lisää OmaVaraan sijoitusten ja rahastojen lisäksi esim. kulkuneuvot, asunnot ja arvoesineet

Katso video OmaVarasta Youtube-kanavallamme.

Järjestämme OmaVaran julkaisun ohessa Rahastosäästämisen ABC -webinaarin keskiviikkona 16.3.2022 klo 17-18. Webinaarissa käydään läpi rahastosäästämisen perusteet, esitellään OmaVaran toiminnallisuudet käytännössä ja kerrotaan ajankohtaiset markkinakuulumiset rahastojen ja osakkeiden maailmasta. Webinaariin on mahdollista osallistua joko konttorilla (mikäli paikallinen/alueellinen tilanne sen sallii) tai seuraamalla liveä. Ilmoittautuminen webinaariin tapahtuu kotisivuillamme.