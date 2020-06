OmaSp tukee yrittäjyyttä käynnistämällä valtakunnallisen yhteistyön Suomen Uusyrityskeskuksen kanssa

Elinkeinoelämän tuki uusyrityskeskustoiminnalle on ensiarvoisen tärkeää. OmaSp liittyi jäseneksi, koska yrittäjyys on keskeinen arvo myös omassa toiminnassamme. Suomen 30 Uusyrityskeskusta neuvoo maksutta alkavia yrittäjiä ja yrittäjyyttä suunnittelevia. Koronakeväästä huolimatta, ja toisaalta juuri sen takia, perustamisneuvonnalle riittää kysyntää eri puolilla Suomea.

”Tämä on hieno tapa osoittaa tukea yrittäjyydelle ja Suomelle”

"Yhteistyö Suomen Uusyrityskeskusten kanssa tuntuu luontevalta, sillä meillä on samoja tavoitteita ja yhtenäinen maantieteellinen peitto. Tämä on myös hieno tapa osoittaa tukea yrittäjyydelle ja Suomelle. Yhteistyöllä tarjoamme ratkaisumalleja heidän asiantuntijoiden neuvontatyön tueksi ja osallistumme esimerkiksi Vuoden Uusyrittäjän valitsemiseen ja palkitsemiseen", kertoo OmaSp:n viestintäjohtaja Minna Sillanpää.

”Palveluvalikoimastamme löytyy useita tuotevaihtoehtoja, jotka sopivat nimenomaan uusille yrittäjille. Esimerkiksi EaSI-takaus on helppo tuote yrittäjien ja itsenäisten ammatinharjoittajien rahoittamiseen. Sen avulla voi saada 25 000 euron rahoituksen yrityksen perustamiseen, alkuvaiheen investointeihin tai käyttöpääomatarpeisiin. Uskon, että myös alkavat yrittäjät arvostavat pankkimme saavutettavuutta, ketterää toimintaa ja nopeita päätöksiä”, toteaa OmaSp:n yrityspankin johtaja Antti Varila.

Suomi tarvitsee yrittäjyyttä ja uusia alkuja

"Suomi tarvitsee kestäviä yrityksiä ja suomalaiset ansaitsevat tukea yrittäjyysunelmilleen. Uusyrityskeskuksissa on taito ja työkalut tehdä unelmista kannattavaa liiketoimintaa ja sitä kautta auttaa alueita ja koko maata vaurastumaan", toteaa Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Susanna Kallama.

Suomen Uusyrityskeskukset ry on paikallisten Uusyrityskeskusten yhteistoimintajärjestö, joka pitää huolta Uusyrityskeskusten toimintaedellytyksistä, kouluttaa yritysneuvojia, markkinoi maksuttomia neuvontapalveluja ja julkaisee muun muassa vuosittain päivittyvää, maksutonta Perustamisopas alkavalle yrittäjälle -julkaisua.

Yritysneuvonta Uusyrityskeskuksessa on asiakkaalle maksutonta jäsenten maksamien jäsenmaksujen ja kunnilta tulevan tuen ansiosta. Myös jäsenyrityksissä on asiantuntijoita, jotka osallistuvat neuvontaprosessiin talkootyönä. Alkavat yrittäjät saavat maksutta neuvontaa muun muassa tili-, mainos- ja lakiasiantoimistoilta. Yhteistyö kanssamme on luontevaa, koska asiakkaissamme on paljon yrittäjiä.