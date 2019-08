Omenakausi on alkanut – näin hankkiudut eroon ylimääräisistä omenoista

HSY:llä useita toimia Itämerihaasteessa puhtaamman meren puolesta 16.8.2019 11:55:39 EEST | Tiedote

Helsingin ja Turun kaupunginjohtajien vuonna 2007 käynnistämän Itämerihaasteen tavoitteena on vaikuttaa vesien tilaan sekä paikallisesti kaupunkien lähivesillä että koko Itämeren piirissä. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on sitoutunut Itämerihaasteeseen uudelleen viideksi vuodeksi 2019-2023. Se on toteuttanut toimenpideohjelmaansa jo kahden kauden ajan ja kolmas käynnistyi vuosiksi 2019-2021.