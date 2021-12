Omikronvariantti uhkaa laajasti erikoissairaanhoidon toimintavarmuutta lähiviikkoina

HUSin koronavirusnäytteenottokapasiteetti täydessä käytössä – kahdesti rokotetuille suositellaan kotitestiä 17.12.2021 16:58:00 EET | Tiedote

Koronavirustestiin hakeutuvien määrä on kasvanut HUSin alueella ja vapaita aikoja samalle päivälle on vaikea saada. Viime päivinä testejä on tehty yli 10 000 päivässä.