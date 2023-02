Omistajien usko Turun Ratapihan toteutumiseen ei horju

Turun Ratapihan alkuperäiseen aikatauluun on tullut muutoksia koronan myötä, mutta kaavoituksen valmistelu on edennyt toivotusti. Kaupunginvaltuusto pääsee tekemään alueesta päätöksiä kevään aikana.

Jos kaikki sujuu suunnitelman mukaan, on Turun Ratapihan alueen rakentaminen tarkoitus aloittaa vuonna 2024 alueen purkutöillä. Turun kaupungin, VR-Yhtymän ja Turun Ratapihan Kehitys Oy:n välinen sopimus, joka mahdollistaa kehitysyhtiön rahoituksen varmistamisen ja Ratapihan alueen lopullisen kaavoittamisen, on voimassa kesäkuun 2023 loppuun asti.

Saku Koivu, yksi kehitysyhtiön omistajista, suhtautuu lähestyvään takarajaan rauhallisen luottavaisesti.

– Turun Ratapiha ei ole ensimmäinen rakennushanke, jonka aikataulu on elänyt. Vaikka hanke on kestänyt odotettua pidempään, olemme luottavaisia, että uusi kaupunginosa, areena ja elämyskeskus toteutuvat. Meillä on vahva usko, että kesään mennessä kaikki konkreettiset asiat ovat sellaisessa pisteessä, jossa kauppa maa-alueesta voidaan tehdä, Koivu korostaa.

Hyvää yhteistyötä Turun kaupungin kanssa

Yhteistyö Turun kaupungin kanssa Turun Ratapihan alueen ja siihen liittyvän areenan kehittämiseksi on edennyt hyvässä yhteisymmärryksessä. Kaavoitusta on edistetty yhteistyössä kaupungin kanssa, ja yhteydenpito kaupungin eri tahojen kanssa on vahvistanut Turun Ratapihan Kehitys Oy:n omistajien odotuksia hankkeen toteutumisesta.

– Haluamme olla luomassa uutta kaupunginosaa keskelle Turkua, ja Ratapiha voi osaltaan tukea Turun muuta myönteistä kehitystä, sanoo Mikko Kodisoja Turun Ratapihan Kehitys Oy:stä.

Turun kaupunki on mukana areenan osarahoittajana, mutta suurin osa koko Turun Ratapihan rahoituksesta tulee yksityisiltä sijoittajilta.

– Areenalla on erittäin suuri merkitys koko Turun vetovoiman kasvattamiseksi urheilu- ja tapahtumakaupunkina, Ilkka Paananen Turun Ratapihan Kehitys Oy:stä korostaa.

Merkittäviä sopimuksia loppusuoralla

Tällä hetkellä kehitysyhtiöllä on käynnissä lukuisia neuvotteluita alueen tulevien toimijoiden kanssa. Turun Ratapihan Kehitys Oy:n Ilkka Kilpimaa kertoo, että allekirjoittamista vaille valmiista sopimuksista päästään jo pian kertomaan laajemmalle yleisölle.

– Yritykset monilta eri aloilta ovat olleet erittäin kiinnostuneita liikepaikasta Turun Ratapihalla, mikä kertoo myös liike-elämän vahvasta luottamuksesta hankkeen toteutumiseen. Sijoittajien näkökulmasta Ratapihan kiinteistöt jaetaan kolmeen koriin: asunnot, areena ja kaupalliset tilat. Asuntojen ja areenan rahoitus on jo pitkällä, seuraava askel on käynnistää sijoittajaneuvottelut kaupallisten tilojen osalta, Kilpimaa sanoo.

Havainnekuvat: Turun Ratapihan Kehitys Oy / PES-Arkkitehdit Oy

Faktaa Turun Ratapihasta