Omistusasunto vaihtuu yhä useammin asoasunnoksi

Asokotien uusin kohde on valmistunut juna-aseman läheisyyteen Vantaan Leinelään. Monet asukkaista ovat myyneet omistusasuntonsa ja vapauttaneet varoja elämiseen.

Leineläntie 15:een muuttaa eri-ikäisiä asukkaita yksineläjistä lapsiperheisiin, mutta suurimpana asukasryhmänä ovat yli 50-vuotiaat.

– Monet asukkaat ovat halunneet vapauttaa omistusasunnon myynnillä rahaa muuhun elämiseen. Ilmiö on ollut nähtävissä jo pidempään muissakin asokohteissa. Leineläntiellä paritalojakin on myyty pariskunnille. Asumisoikeusasunnoissa kohtuulliset asumisen kustannukset mahdollistavat sekä riittävän tilan että asumisen helppouden myös omakotitalotyyppisessä asumisessa, kertoo myyntineuvottelija Päivi Tulokas.

Leineläntiellä kaikkiin asuntoihin kuuluu myös autopaikka.

- Vaikka Leinelästä pääsee kehärataa pitkin junalla helposti myös lentokentälle ja Helsingin keskustaan, monille asukkaille autopaikan saaminen on ollut ratkaiseva tekijä kohteen valintaan, toteaa Tulokas.

Leineläntie 15:ssä ei ole lainkaan yksiöitä. Asuntokoot ovat 39,5 – 113 m2. Pienemmät asunnot sijoittuvat pienkerrostaloon ja isommat paritaloihin. Kerrostalossa on hissi, sauna- ja kerhotilat sekä lasitetut parvekkeet. Paritalon huoneistoissa on oma sauna, parveke ja kaksi autopaikkaa. Kohde on savuton.

Keskimääräinen käyttövastike on 14,70 € neliöltä kuukaudessa. Vastikkeeseen sisältyy DNA Welho -laajakaista. Keskimääräinen alkuperäinen asumisoikeusmaksu on 556,00 € /jyvitetty neliö. Asumisoikeusmaksun saa mahdollisen poismuuton yhteydessä takaisin rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna.

– Kohde on myynyt hyvin, vain muutama kerrostalokolmio on vielä vapaana, kertoo Tulokas.

Asuntoja voi hakea Asuntosäätiön verkkosivujen kautta. Lisätietoja ja asuntojen näyttöjä voi kysyä Päivi Tulokkaalta.