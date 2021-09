Onko maailmassa mitään voittamista makeampaa? Sofia Blanco Sequeirosin esikoisteos on älykäs ja hauska kirja voiton tavoittelusta ja saavuttamisesta

Olen useasti ajatellut lopettavani miekkailussa kisaamisen. Silloin palaan hetkiin, joissa voitan. Niissä lunastusta on mahdollista haluta juuri ennen voittoa, sen silmänräpäyksen aikana kun käsi ojentuu ja aseen kärki on enää varmuuden päässä maalistaan. Sitten voitto tapahtuu kuten sen tiesi tapahtuvaksi. Varmuus ja epävarmuus katoavat yhtä luotettavasti kuin kangastukset. Sen jälkeen se kaikki on mennyttä. Voitto ei lohduta tai palkitse vaan jää menneisyyteen yksityiskohtien, tahdon ja riemun tapahtumaksi.

Sofia Blanco Sequeirosin esikoisteos Voitto on karismaattinen ja silmiä avaava kirja voiton tavoittelusta ja saavuttamisesta. Kirjan esseissä käydään miekkailukilpailuissa, analysoidaan elokuvia, joissa mies on yksin avaruudessa pelastamassa maailmaa, ja havaitaan, että kun maailma palaa, filosofeilla käynnistyvät sössötystalkoot.

"Halusin kirjoittaa voittamisesta, koska en ymmärtänyt omaa tarvettani voittaa. Mistä se tulee? Miksi yksittäiset voitot tuntuvat niin tärkeiltä, vaikka maailman mittakaavassa voittojen tavoittelu esimerkiksi kilpaurheilussa on täysin järjetöntä? Henkilökohtaisten ristiriitojen lisäksi halusin kirjoittaa siitä, millä tavalla voittaminen näkyy myös muualla, kuten filosofiassa, elokuvissa ja suomiräpissä", Blanco Sequeiros kertoo.

Sofia Blanco Sequeiros on oululaislähtöinen kirjallisuuskriitikko, filosofi ja miekkailija. Hän on kirjoittanut arvosteluja mm. Nuoreen Voimaan ja valmistelee väitöskirjaa tieteenfilosofiasta. Voitto on hänen esikoisteoksensa.