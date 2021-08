Onnellisuus ei synny ongelmattomuudesta

Vuoden kansainvälinen lastenkirjatapaus Amari ja yön veljet valloittaa nyt Suomen 12.8.2021 08:20:00 EEST | Tiedote

B.B. Alston kirjoitti fantasiakirjansa päähenkilöksi mustan tytön, koska hänen kaltaisensa sankarit seikkailukirjoissa ovat harvassa. Vetävä ja taianomainen Amari ja yön veljet on kuin yhdistelmä Miehet mustissa -elokuvia, Percy Jacksonia ja Nevermooria. Kirja on tällä hetkellä New York Timesin lastenkirjojen bestseller-listan kolmantena.