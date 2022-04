Onni vaihtelee – mutta sen perusta on säilynyt samana ihmisyyden historian ajan

Juhana Torkki: Dion Prusalainen – Onnellisuudesta

Ilmestyy 11.4.2022

Voiko köyhä olla onnellisempi kuin rikas? Voiko koditon kulkuri olla vapaampi kuin valtansa huipulla oleva diktaattori?

Onnellisuuden olemusta on pohdittu aina, ja kukin aikakausi luo omat teoriansa siitä, mistä hyvä elämä ja onnellisuus rakentuvat. Onneen liittyy vahvasti myös paradoksi: se pakenee määrittelyjä ja tavoittelijaansa.

Antiikin puhujamestari Dion Prusalainen (n. 40–120 jKr.) tunsi elämän äärilaidat. Hän syntyi rikkaan perheen poikana, mutta perhe syöksyi ahdinkoon isän kuoltua. Dion oli yksi aikansa ihailluimpia puhujia, vallanpitäjät arvostivat hänen lahjakkuuttaan – mutta pitkän jakson elämästään hän eli ryysyissä kiertolaisena, joka vaelteli ympäri laajaa Rooman valtakuntaa ilman omaisuutta. Tämä kahtalaisuus luo Dionin persoonaan jännitteen, joka leimaa hänen elämäntarinaansa.

Värikkään elämänsä myötä Dion oppi maisen vaelluksen epävarmuuden: elämä ylentää ja alentaa odottamatta.

Dion Prusalaisen ajattelussa löytyy paljon yhtymäkohtia nykyhetkeen. Hän pohtii nautiskelua, matkustelua, elämysten keräilyä, valtaa ja uran rakentamista. Kiinnostavasti hän ottaa kantaa myös downshiftaamiseen taloudellisen riippumattomuuden turvin. Tarkkasilmäinen Dion ei jätä huomaamatta sudenkuoppia, joita kuhunkin onnen tavoittelemisen keinoon liittyy.

Dion Prusalainen varoittaa, että onni jää saavuttamatta, mikäli sisäinen maailma on epäjärjestyksessä. Joutilaisuus on erityisen vaarallista ihmiselle, jolla on rahaa ja valtaa. Myös päämäärätön matkustelu saa filosofin tuomion ajanhaaskauksena eivätkä kilpaileminen tai palkinnotkaan takaa kestävää onnea.

Juhana Torkin teos Dion Prusalainen – Onnellisuudesta on kirkasta vuoropuhelua antiikin ajattelun ja nykymaailman välillä. Se osoittaa, miten monin tavoin kysymys onnellisuudesta on säilynyt muuttumattomana.

Juhana Torkki on teologian tohtori, tietokirjailija ja puheen opettaja. Hän on kirjoittanut suosittuja puhetaidon oppaita kouluttanut tuhansia suomalaisia puhumaan paremmin. Torkilta on ilmestynyt aiemmin antiikin filosofien ajattelua käsittelevät kirjat Seneca – Elämän lyhyydestä sekä Plutarkhos – Mielen tyyneydestä.