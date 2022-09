Oona Ylönen valittiin Lastensuojelun Keskusliittoon johtajaksi

Politiikkasuositus: Jatkuvat muutokset ja henkilöstöpula heikentävät varhaiskasvatuksen laatua 18.8.2022 10:42:38 EEST | Tiedote

Varhaiskasvatusta on kehitetty viime vuosina aktiivisesti ja muun muassa lapsen subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen on palautettu ja lapsen oikeutta tukeen vahvistettu. Näiden tarpeellisten muutosten toimeenpanolle tulee nyt turvata riittävä aika ja resurssit. Laadukas varhaiskasvatus on lapsen oikeus, johon yhteiskuntamme tulee investoida.