Opas veneen sähköjärjestelmästä päivittyi erityisesti akkujen osalta

STEK ry:n Sähkö ja vene -oppaasta on julkaistu jo viides, osin uudistettu painos. Tuore Sähkö ja vene - uudistettu painos 2022 sisältää paljon uutta tietoa erityisesti akuista. Veneilyssäkin suosiotaan kasvattaneissa litiumioniakuissa on monia hyviä puolia, mutta niihin liittyy myös asioita, joita on hyvä huomioida. Oppaan päivitetyssä osuudessa käydäänkin läpi uuden akkutyypin käyttöönottoon liittyviä asioita.

Oikein mitoitettu ja hyvin toimiva sähköjärjestelmä veneessä on turvallisen ja mukavan vesillä liikkumisen edellytys. Veneiden varustelutaso on kasvanut huimasti, ja litiumioniakut ovat lisänneet suosiotaan myös veneilykäytössä. Sähkö ja vene - Uudistettu painos 2022 sisältääkin päivitettyä tietoa erityisesti akkuihin ja niiden valintaan liittyvään problematiikkaan. Asiantuntijana päivityksessä on ollut pitkän venealan kokemuksen omaava Juha Tähti. Opas pyrkii olemaan mahdollisimman selkeä ja on tarkoitettu ihan tavalliselle veneilijälle ilman erityistä sähköalan tuntemusta. Opas auttaa ymmärtämään veneen sähköasennusten logiikkaa ja neuvoo hyviksi todetuista käytännöistä. Se neuvoo aloittelijaa myös sähköjärjestelmän vianetsinnässä mahdollisimman konkreettisesti. Oppaasta voi ladata joko pdf-version tai tilata sen painettuna STEK.fi:stä. Opas on ilmainen.

Sähkö ja vene -opasta tukee hyvin STEK.fi - verkkopalvelussa toimiva ilmainen Veneilijän sähkölaskuri, joka havainnollistaa eri akkutyyppien vaikutusta tarvittavaan akkukapasiteettiin. Veneilijän sähkölaskuri auttaa arvioimaan, millaisen akkukapasiteetin tietyllä sähkölaitteistolla varustettu vene tarvitsee toimiakseen moitteetta ja ilman ikäviä yllätyksiä. Laskurissa on erillinen osionsa purje- ja moottoriveneelle, ja se toimii sekä verkossa että tabletilla. Opas, laskuri ja muut palvelut veneilijälle löytyvät STEK ry:n verkkosivujen ”Veneilijälle” – osiosta. STEK ry:n muut palvelut veneilijälle: Kouluttajavälitys

STEK välittää veneen sähköistyksen asiantuntijaa alan koulutustilaisuuksiin. STEKin asiantuntijaa, Juha Tähteä, ovat hyödyntäneet koulutustilaisuuksissaan muun muassa veneilyalan järjestöt ja veneilyseurat. Kysy veneiden sähköstä

Sähköistykseen liittyvissä ongelmissa neuvova Kysy sähköstä –palsta opastaa myös veneilijöitä. Kysymyksiin vastataan useimmiten viikon sisällä, ja niistä saa ilmoituksen haluamaansa sähköpostiin.

