Open Studios avaa Creative Cruen takahuoneen vierailijoille.

Vuoden 2019 Tampereen arkkitehtuuri- ja designviikkoa vietetään 23.–31.8. Viikko on täynnä muotoilua, arkkitehtuuria, kaupunkisuunnittelua ja elävää kaupunkikulttuuria.

Open Studios pe 23.8.

Creative Crue on mukana tapahtumassa, kun Open Studios avaa ovet luovan työn toimistoihin ja päästää kaupunkilaiset tutustumaan työtilojen takahuoneisiin: sinne, missä ideoista tehdään tuotteita.

Avoimet ovet

Tule vierailemaan toimistollemme Open Studios -päivänä perjantaina 23.8 osoitteeseen Mustanlahdenkatu 26, Tampere. Ovemme ovat avoinna kaikille klo 10–17.

Bäkkärille

Open Studios -päivän aikana tarjoamme tasatunnein teemoja markkinointiviestinnästä, jolloin esittelemme viime vuosien asiakastöitä ja kerromme, millaista on onnistunut mainonta.

Päivän raideri:

10:00 Open Studios - avoimet ovet aukeavat

10:30–16:00 Non-stop-toimistokierroksia

11:00–16:00 Markkinointiviestinnän teemat tasatunnein alakerran Backstagella:

11:00 Case: Tampere Film Festival - Jani Kiltti

12:00 Koodariksi mainostoimistoon? - Juha Siirtola

13:00 Kysy Copywriterilta - Riina Rautiainen

14:00 Digimarkkinointi ja mittaaminen - Mirva Perkiö

15:00 Asiakaslehti pitää pintansa - Niina Salo

16:00 Case: Tampere CED - Sami Nieminen

17:00–21:00 Open Studios Afterparty! Kutsuvierastilaisuus asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.



Tervetuloa!





Tuloksellista mainostoimistopalvelua

Creative Crue Oy on mainostoimisto, joka luo datasta menestystarinoita. Jokaisella asiantuntijallamme on oma erikoisosaamisensa sekä taito ottaa osaamisesta kaikki irti. Hyödynnämme uusimpia työkaluja ja innovaatioita ensimmäisenä, mutta uskomme, että tulevaisuus on ihmisissä. Meillä on korkea työmoraali ja olemme ylpeitä jokaisesta työstämme. Olemme toimisto, joka tunnetaan luovista ideoistaan, digitaalisen markkinoinnin osaamisestaan sekä hyvästä asiakaspalvelusta.