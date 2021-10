Opettajien työn turhakkeet ovat lisääntyneet ja työn merkityksellisyyden kokemus heikentynyt

Tiedot käyvät ilmi Tampereen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston tutkijoiden julkaisusta. Tulokset pohjautuvat Suomen Akatemian rahoittamaan työ- ja organisaatiopsykologian IJDFIN-tutkimushankkeeseen, jossa seurattiin suomalaisia opettajia vuosien 2018 ja 2019 aikana. Tutkimuksen aineisto kerättiin yhteistyössä OAJ:n kanssa.

– Tutkimuksen tulokset vahvistivat viime vuosina käydyn keskustelun opettajien työkentän laajentumisesta, Työelämän tutkimuskeskuksen johtaja Anne Mäkikangas Tampereen yliopistosta toteaa.

– Tutkimuksessamme tarkastelimme asiaa uuden työpsykologisen käsitteen – työn turhakkeiden – kautta, joka kuvaa kokemusta siitä, että työhön kuuluu sen varsinaisen ydintehtävän lisäksi myös kohtuuttomia tai jopa turhiksi koettuja työtehtäviä. Kokemus siitä, että työhön kuuluu itselle kuulumattomia työtehtäviä heikentää työmotivaatiota ja niiden tekeminen haittaa oleellisemmaksi koettujen työtehtävien tekemistä.

Tutkimus myös osoitti, että työn tuunaamisella voidaan edistää työn merkityksellisyyden kokemusta ja vähentää työn turhakkeiden kielteistä vaikutusta.

– Työntekijälähtöisen työn kehittämisen eli työn tuunaamisen rooli työhyvinvoinnille on jo tiedetty pitkään. Tässä tutkimuksessa sen kauaskantoinen merkitys työn merkityksellisyyden edistämiselle tuli selvästi esille, Mäkikangas kertoo.

– Lisäksi tutkimuksen uusi ja merkittävä havainto on se, että erityisesti työn sosiaalisia suhteita tuunaamalla, esimerkiksi työtoveri- ja esihenkilötuen hankkimisen kautta, voidaan tasata työn kohtuuttomien vaatimusten aikaansaamia kielteisiä seurauksia.

Käytännössä tulokset osoittavat, että opettajien työkenttä on merkittävästi laajentunut, ja sen seuraukset ovat huolestuttavia.

– Keskustelua opettajan työn ydintehtävistä ja työn rajaamisesta tarvitaan työn oma-aloitteisen kehittämisen lisäksi, jotta opettajien työhyvinvointia voidaan edistää. Tämä on erityisen tärkeää tässä ajassa, sillä opettajat ovat korona-aikana aikana joutuneet venymään työssään, Mäkikangas summaa.

