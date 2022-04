Opinto- ja uraohjaajat koolla koko Suomesta ruotsinkielisillä ohjauksen päivillä Maarianhaminassa

Tukes ja työsuojeluviranomaiset varoittavat: Ketjuterä tai hammastettu puuntyöstöterä ei ole turvallinen kulmahiomakoneessa 7.4.2022 08:41:39 EEST | Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ja työsuojeluviranomaisten (AVI työsuojelu) tietoon on tullut, että markkinoilla on kulmahiomakoneisiin tarkoitettuja puuntyöstöteriä. Hammastettu tai ketjuterä ja kulmahiomakone ovat vaarallinen yhdistelmä. Työsuojeluviranomaisilla on ollut tutkittavana työtapaturmia, jotka ovat aiheutuneet tällaisen yhdistelmän hallinnan menetyksestä. Kulmahiomakoneeseen ei oletusarvoisesti saa liittää hammastettua tai ketjuterää. Viranomaiset tulevat kohdistamaan tehovalvontaa kulmahiomakoneisiin markkinoitaviin teriin.