Oppilaitosyhteistyö on Staironille kilpailuetu, joka tuo tulevat osaajat alalle

– Opiskelijat ovat tulevaisuuden tekijöitä. Oppilaitosyhteistyö on meille yksi kilpailuetu, jonka avulla varmistamme, että meillä on huomennakin parhaat osaajat riveissämme, kertoo prosessilaitteita kehittävän ja valmistavan Staironin toimitusjohtaja Timo Kylä-Nikkilä.



Lahjakkaat nuoret ovat karttaneet metalli- ja teollisuusalaa. Kylä-Nikkilän mukaan nuoret saadaan alalle vain ravistelemalla vanhentuneita mielikuvia sekä jakamalla avoimesti tietoa siitä, mitä arki teollisessa palveluyrityksessä todellisuudessa on.

– Koska imago nuhjuisesta nyrkkipajasta on kaukana todellisuudesta, haluamme tarjota nuorille mahdollisuuden nähdä, kuinka töitä tehdään käytännössä. Esimerkiksi jatkuvan trainee-hakumme avulla opiskelijat voivat tulla Staironille määräaikaiseen ja palkalliseen työsuhteeseen, jonka pituus määräytyy henkilön omien valmiuksien sekä opintojen mukaan. Harjoittelijat pääsevät hyödyntämään koulussa opittua ja mahdollisuuden oppia uutta käytännön työn kautta, Kylä-Nikkilä sanoo.



Oppilaitosyhteistyötä Stairon tekee Turun alueella muun muassa Raision seudun koulutuskuntayhtymä Rasekon sekä Turun ammatti-instituutin TAI:n kanssa, jonne rakentuu kevään aikana myös Staironille oma luokkatila.

– Yritysyhteistyö on oppilaitoksellemme erittäin tärkeää. Sen kautta pystymme parantamaan koulutuspalveluitamme vastaamaan yritysten muuttuviin tarpeisiin sekä kehittämään uusia toimintatapoja. Stairon on esimerkiksi myös ollut mukana kehittämässä koulussamme tapahtuvaa opetusta palvelemaan yhä monipuolisemmin ja useampia opiskelijoita. Haluamme ehdottomasti olla mukana kehittämässä sekä oppilaitos- että yritysyhteistyökenttää jatkossakin, kommentoi TAI:n kone- ja tuotantotekniikan, talotekniikan sekä autoalankoulutuspäällikkö Mikko Hauninen.

Konkareilta tietotaito nuorille



Metalliteollisuudessa on paljon osaajia, jotka ovat eläköitymässä lähivuosien aikana. Stairon haluaa varmistaa, että arvokkaat kokemukset, opit ja hiljainen tieto siirtyvät uudelle sukupolvelle.



– Senior advisor -rooli ja sen tukeminen ovat jo nyt osa Staironin strategiaa. Meillä on useita pitkän työuran tehneitä osaajia, joiden tietotaito on kultaakin kalliimpaa. Senior advisorit ovat eläkepäivillään sitoutuneet siirtämään omaa osaamistaan nuoremmille, tuleville osaajille. Malli on saanut paljon kiitosta kaikilta osapuolilta. On helpompaa astua uusiin haasteisiin, kun perehdyttäjänä toimii alan ja työn tunteva konkari.

Kilpailuedun ja positiivisen työnantajamielikuvan lisäksi oppilaitosyhteistyö merkitsee Staironille yhteiskunnallista kädenojennusta, jonka työllistävä vaikutus näkyy alueellisesti – ja laajemminkin.

– Konepaja-alalle hakeudutaan myös aikuis- ja uudelleenkouluttautumisten kautta, mikä madaltaa kynnystä esimerkiksi tärkeälle työhön johtavalle maahanmuutolle, toimitusjohtaja Kylä-Nikkilä päättää.



