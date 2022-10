Oppositio jättää välikysymyksen hallituksen EU-vaikuttamisen laiminlyönneistä ennallistamisasetuksessa

Kokoomuksen, Perussuomalaisten, Kristillisdemokraattien ja Liike Nytin mukaan hallitus ei ole tällä vaalikaudella onnistunut yhtenäisessä EU-vaikuttamisessa ja Suomen kansallisen edun puolustamisessa EU-päätöksenteossa. Räikeimmäksi esimerkiksi oppositioryhmät nostavat EU-komission ehdottaman ennallistamisasetuksen, johon hallitus ei ole kyennyt muodostamaan selkeää ja yhtenäistä linjaa.

“Kokoomuksen mielestä metsäpolitiikka on pidettävä jatkossakin jäsenmaiden käsissä. Ennallistamisasetus on niin räikeällä tavalla epäsuotuisa Suomelle, ettei pitäisi olla mitään epäselvää siinä, että Suomen olisi Ruotsin lailla pitänyt vastustaa asetusta alusta alkaen. Pääministeri on epäonnistunut Suomen EU-politiikan johtamisessa kansallisesti merkittävässä asiassa, eikä linja nauti enää luottamusta hallituspuolueiden kansanedustajissakaan”, välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja Sanni Grahn-Laasonen (kok.) sanoo.

“Hallitus on laiminlyönyt Suomen kansallisen edun puolustamisen EU-pöydissä. Kokoomus haluaa varmistaa, että suomalaisia metsiä voidaan jatkossakin hyödyntää kestävästi ja vastuullisesti. Brysselistä suomalaiseen metsään ylhäältä alaspäin tapahtuva sääntely ei ole tähän paras keino. Ennallistamisasetus puuttuu kohtuuttomasti Suomen kansalliseen metsäpolitiikkaan. Lisäksi asetuksen toimeenpanon kustannukset Suomelle ovat asukaslukuun ja bruttokansantuotteeseen suhteutettuna korkeammat kuin yhdellekään toiselle jäsenmaalle”, Kokoomuksen puheenjohtaja, kansanedustaja Petteri Orpo sanoo.

”Suomen metsiä ei suinkaan ensisijaisesti uhkaa sen paremmin Ponssen moto kuin muukaan kato, vaan Euroopan unioni. Erilaisia metsänomistajiin, metsätalouteen ja metsäteollisuuteen kohdistuvia vaatimuksia synnytetään Brysselissä yhä suuremmalla raivolla. Kun tämä yhdistetään Suomeen, joka on ensinnäkin aivan omassa sarjassaan ilmastopolitiikan yltiöpäisyydessä ja itsensä nilkoille potkimisessa ja toisekseen surkea ajamaan ja puolustamaan omia kansallisia etujaan EU:ssa, tulos on karmaiseva”, Perussuomalaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Riikka Purra sanoo.

“Keskenään riitaisa hallitus ei ole saanut muodostettua kantoja ajoissa, jolloin on menetetty ennakkovaikuttamisen mahdollisuus. Brysseliin viestitään koko ajan vähintään kahta erilaista linjaa. Hallitus on näin kompastunut omiin jalkoihinsa EU-vaikuttamisessa”, toteaa Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah.

“Suomen EU-politiikka on epäonnistunut. Meille tulee liian usein ja liian yllättäen merkittäviä EU-päätöksiä, joihin reagoidaan liian myöhään. Tämäkin keskustelu olisi pitänyt käydä jo vuosi sitten. Näin löysällä ja hajanaisella puheella Suomella ei ole mitään vaikutusvaltaa EU:ssa, vaikka nyt puhutaan Suomen kannalta täysin keskeisistä asioista. Ja tästä hallitus on itse vastuussa”, sanoo Liike Nytin puheenjohtaja, kansanedustaja Hjallis Harkimo.

Välikysymys on luettavissa tiedotteen liitteenä.

Välikysymys hallituksen EU-vaikuttamisen laiminlyönneistä ennallistamisasetuksessa