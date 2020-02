Original Sokos Hotel Viru avaa erillisen Superior-hotellisiiven

Tallinnan sydämessä sijaitseva Original Sokos Hotel Viru saa uuden 93-huoneen Superior-hotellisiiven Solo Sokos Hotel Estorian ja Virun yhdistäessä toimintojaan. Tarina- ja designhotellina tutuksi tulleen Estorian nykyinen toiminta päättyy 29.4.2020.

Vuonna 2014 avautuneen Solo Sokos Hotel Estorian jokainen huone sisustettiin esittelemään yhtä virolaista tarinaa olympiaurheilijoista orkideankasvatukseen. Omaa tarinaansa kertovat aulatiloihin sijoitellut, palkittujen virolaisten designerien suunnittelemat huonekalut ja sisustusesineet. Estorian kiinnostavat tarinat ja nokkela muotoilu jäävät elämään keväällä 2020 avautuvissa hotelli Virun Superior-huoneissa tarjoten vieraille aitiopaikan virolaiseen elämään ja kulttuuriin. Myös muut Estorian asiakkaiden parhaiksi kokemat asiat eli laadukas yöuni ja rauhallinen tunnelma ovat jatkossa osa Superior-hotellisiivessä majoittuvien vieraiden asiakaskokemusta.

”Teemme Virusta nyt entistä kiinnostavampaa ja monipuolisempaa matkakohdetta. Viime vuonna avasimme upean kattobaarin 23. kerrokseen, suositun KGB-museon yhteyteen. Myös kokous- ja ravintolatilojamme on uusittu vuosien varrella mittavasti. Tänä keväänä lisäämme huonekapasiteettiimme 93 uuden Superior-huoneen lisäksi runsaasti perhehuoneita. Hotellin sisääntuloaulasta luodaan entistä kutsuvampi, asiakkaita sujuvasti palveleva kohtaamispaikka ja aamiaistamme parannellaan esillepanosta ruokatuotteeseen. Jatkossa Viru tarjoaa entistä monipuolisemmat majoitusvaihtoehdot ja selkeämmän hotellivierailun kaikille”, lupaa Original Sokos Hotel Virun hotellinjohtaja Klaus Ek.

”Tietysti vuonna 2014 avatun Solo Sokos Hotel Estorian sulkemiseen liittyy myös taloudellisia tavoitteita. Operointi kahdella brändillä ei enää vastaa Tallinnan Sokos Hotellien tulevaisuuden näkymiin”, Ek toteaa.

Hotelli Viru on ollut vuosikymmenten ajan elämää sykkivä kaupunkihotelli, jossa historia ja nykypäivä kohtaavat hyvällä tavalla. Jatkossa Tallinnan sydämessä sijaitseva iso elämys- ja tapahtumakeskus tarjoaa paitsi parhaat paikallisvinkit myös entistä laajemman huonevalikoiman näköalahuoneista sviitteihin ja perhehuoneista Superior-huoneisiin. Original Sokos Hotel Virussa on 516 hotellihuoneen lisäksi useita ravintoloita, viihde- ja virkistyspalveluita, kokous- ja bankettikeskus, iso ostoskeskus, näköalabaari sekä KGB-museo – kaikki saman katon alla. Hotelli Virun liiketoimintoja operoi SOK-konsernin tytäryhtiö AS Sokotel ja se on osa Original by Sokos Hotels -ketjua.

Lisätietoja:

Klaus Ek, hotellinjohtaja, Original Sokos Hotel Viru, puh. +372 5680 9377, Klaus.Ek@sok.fi

Aire Malvik, markkinointispesialisti, Original Sokos Hotel Viru, aire.malvik@sok.fi