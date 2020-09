Oritkarin drive in -koronatestauspiste avoinna nyt myös viikonloppuisin

Pohjois-Pohjanmaalla todettujen koronatartuntojen määrä edelleen maltillinen 3.9.2020 09:44:50 EEST | Tiedote

Vaikka Pohjois-Pohjanmaalla on tiedossa joitakin joukkoaltistuksia koronavirukselle, todettujen tartuntojen lukumäärä on maakunnassa edelleen suhteellisen alhainen. Yhteensä Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 166 koronatartuntaa.