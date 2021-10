Osaava Nainen 2021 yhdistää hyvinvointia edistävät tuotteet ja palvelut saman katon alle

Turun Kirjamessut avaa vihdoin ovet kirjojen ja musiikin ystäville tulevana viikonloppuna 1.–3.10.2021 29.9.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Turun Kirjamessujen poikkitaiteellisena pääteemana on tänä vuonna musiikki & auditiivinen kulttuuri ja ajankohtaisteemoina tiedon murros ja hyvinvoinnin taito. Suomen vanhimmassa, jo vuodesta 1990 lähtien järjestetyssä kirjamessutapahtumassa on noin 600 esiintyjää, 300 yksittäistä ohjelmaa ja yli 100 näytteilleasettajaa. Kyseessä on Suomen ensimmäinen suuri kirjallisuustapahtuma pitkän koronarajoituskauden jälkeen. Messukohtaamiset toteutetaan terveysturvallisuutta kattavasti huomioiden.