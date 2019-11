Osakas, huomioi postilakko ja ilmoita taloyhtiölle sähköpostiosoitteesi yhtiökokouskutsua varten!

Postilakko aiheuttaa huolta niissä taloyhtiöissä, joissa yhtiökokouskutsu on toimitettava lakon aikana. Laki velvoittaa toimittamaan yhtiökokouskutsun osakkaille viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta. Lakon aikana olisi sekä taloyhtiön että osakkaan edun mukaista lähettää kutsu perinteisen postin sijasta sähköpostilla. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että osakas ilmoittaa oman sähköpostiosoitteensa taloyhtiölle nimenomaan yhtiökokouskutsun toimittamista varten.

Kiinteistöliiton lakineuvontaan tulevien puheluiden perusteella moni taloyhtiö on postilakon vuoksi jo siirtänyt yhtiökokoustaan eteenpäin, sillä pelkona on, että yhtiökokouskutsu ei ole tavoittanut osakkaita. Jos osakkaat eivät ole saaneet kutsua, on riskinä, että he nostavat moitekanteen yhtiökokouksen päätöksistä.

Kun lakko nyt jatkuu lähes jouluun saakka, Kiinteistöliitto suosittelee, että osakkaat oma-aloitteisesti ilmoittavat sähköpostiosoitteensa taloyhtiölle yhtiökokouskutsun toimittamista varten. Kun taloyhtiö on saanut osakkailtaan tällaisen ilmoituksen, se voi käyttää yhtiökokouskutsun toimittamiseen sähköpostia.

”Sähköposti on muutenkin perinteistä postia nopeampi ja kätevämpi tapa kutsujen toimittamiseen. Kun laki määrää, että kutsut on annettava postin kuljetettavaksi kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta, joissakin taloyhtiöissä kutsut ovat ilman nykyistä lakkotilannettakin tulleet perille vasta juuri ennen kokousta tai jopa sen jälkeen”, Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen sanoo.

Lain mukaan yhtiökokouskutsut on toimitettava osakkaille kirjallisesti asunto-osakeyhtiön tiedossa olevaan postiosoitteeseen. Kokouskutsu voidaan toimittaa postiosoitteeseen muutoinkin kuin postittamalla, kuten esimerkiksi jakamalla kutsut osakkaiden ilmoittamiin osoitteisiin.

”Näin toimiessa täytyy kuitenkin muistaa, että kaikki osakkaat eivät itse asu taloyhtiössä, ja heidänkin täytyy silti saada kutsu”, Pynnönen muistuttaa.