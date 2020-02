Osakesäästötili näkyy tammikuun kauppatilastoissa – Danske Bankin asiakkaiden osakekaupat kasvoivat lähes 60 prosenttia vuoden takaisesta

Danske Bankin suomalaisasiakkaat kävivät kauppaa osakkeilla aikaisempia tammikuita huomattavasti enemmän. Erityisen voimakasta kasvu oli henkilöasiakkaiden tekemissä kaupoissa.

Osakesäästötilin vaikutus suomalaisiin vaikuttaa ainakin tammikuun perusteella olevan vahva. Danske Bankin asiakkaat tekivät noin 58 prosenttia enemmän osakekauppoja tammikuussa verrattuna viime vuoden tammikuuhun. Euroissa mitattuna kauppoja tehtiin 39 prosenttia viime vuotta enemmän.

Erityisen suurta osakekaupan kasvu on Danske Bankin henkilöasiakkaiden keskuudessa, jossa kauppamäärä nousi yli 60 prosenttia. Suurin osa osakekaupasta käydään edelleen osakesäästötilin ulkopuolella.

”Tammikuun kauppamääriä selittävät myös muut tekijät. Tammikuu on ollut pörsseissä myrskyisä, sillä muun muassa koronavirukseen liittyvät pelot ovat heitelleet osakemarkkinoita, joka on voinut lisätä kauppaa. Osakesäästötilin tuoma lisä on kuitenkin kiistaton”, sanoo Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto.

Osakesäästötilin sijoituksista 70 prosenttia Suomeen

Tällä hetkellä yli 70 prosenttia Danske Bankin asiakkaiden osakesäästötilin sijoituksista on tehty suomalaisiin yhtiöihin. Osakesäästötilille ostetaan pääasiassa samoja osakkeita kuin arvo-osuustilille. Suurimmat erot suhteellisessa määrässä on Sammossa, Tulikivessä ja Lassila & Tikanojassa. Arvo-osuustileille ostetaan suhteessa enemmän Outokumpua, Elisaa ja Keskoa.

”Osakesäästötilin tavoitteena oli tehdä osakesijoittamisesta verotehokkaampaa ja siten houkuttelevampaa yksityissijoittajille. Tammikuun luvut enteilevät tällaista kehitystä. Vaikka euromääräisesti osakkeet ovat vielä jäljessä rahastoja sijoituskohteena, osakkeiden osuus sijoitusaktiivisuudesta rahassa mitattuna nousi useita prosenttiyksikköitä. Näyttää siltä, että suomalaiset rakentavat nyt osakesäästötilejään tekemällä pienempiä kauppoja. Tähän on ohjannut osaltaan myös Danske Bankin kampanja, jossa kaupat maksavat 2 euroa toimeksiantoa kohden”, sanoo Kivipelto.

Kivipellon mukaan on tärkeää, että osakesäästötilin kautta osakesäästämisen aloittaneet suomalaiset muistavat sijoittamisen perussäännöt.

”Osakesijoitusten onnistuminen yleensä edellyttää pitkäjänteisyyttä ja hyvää hajautusta. Sijoittamista kannattaa suunnitella pitkällä aikavälillä, sillä lyhyellä aikavälillä tuottoa on vaikea ennustaa. Tammikuussa tehdyt osakeostot olivat kuukauden viimeisenä päivänä noin prosentin tappiolla. Sijoittamista kannattaa jatkaa tasaisesti eikä katsoa lyhyen ajan tuottoa.”

Danske Bankin asiakkaiden osakekauppojen määrän muutos tammikuussa edelliseen tammikuuhun verrattuna

Vuosi 2017 2018 2019 2020 2016-2020 Kaupat -1,2 % -9,3 % 14,9 % 57,8 % 62,4 % Eurot 39,2 % -20,8 % 149,5 % 39,0 % 282 %

Danske Bankin henkilöasiakkaiden osakekauppojen määrän muutos tammikuussa edelliseen tammikuuhun verrattuna

Vuosi 2017 2018 2019 2020 2016-2020 Kaupat -3,5 % -9,0 % 6,9 % 63,5 % 53,5 % Eurot 11,4 % -19,0 % 21,0 % 22,6 % 33,8 %

Tietoa vertailusta

Tiedot perustuvat Danske Bankin suomalaisten asiakkaiden tekemiin kauppoihin tammikuussa 2016-2020.

Tietoa Danske Bankin sijoituspalveluista