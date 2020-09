Osallisuutta ruoka-avun rinnalle? Sininauhaliiton uusi julkaisu tuo kaivattua tietoa ruoka-avun osallistavista mahdollisuuksista ja haasteista

”Me pyrittiin siihen, että ryhmän vetäjät olivat [asiakkaiden] kanssa samalla tasolla. Ja sen huomaa jo kävellessä tänne sisään, että ei tiedä kuka on ohjaaja ja kuka asiakas. Kun habitus ei ole ylenevä, niin asiakkaalle se madaltaa kynnystä tulla mukaan. Sen atmosfäärin luominen on vaikeaa, mutta se on meillä onnistunut.”

Sininauhaliiton Ruokajonosta osallisuuteen -hankkeen työntekijä