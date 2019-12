Osasto 9 on Vuoden työpaikka: ”Töihin on kiva tulla”

Vaasan kaupungin vuoden 2019 työpaikaksi on valittu kaupunginsairaalan osasto 9. Voitokas työyhteisö toteuttaa mallikkaasti kilpailun tärkeitä teemoja eli työsuojelua ja työhyvinvointia omassa arjessaan.

Kaupunki palkitsee vuosittain organisaatiostaan yhden tai useamman työyhteisön Vuoden työpaikka -kilpailussa. Tänä vuonna kilpailun voittanut osasto 9 on ns. akuutti geriatrinen kuntoutusosasto, joka tarjoaa kuntouttavaa ja omatoimisuuteen tähtäävää lyhytaikaishoitoa. Osastolle tulee asiakkaita jatkohoitoon esimerkiksi leikkauksen jälkeen: tavoitteena on, että potilaat kuntoutuvat niin, että pärjäävät taas kotona.

Osastolla työskentelee osastonhoitaja Kirsi Kainulaisen lisäksi apulaisosastonhoitaja, 10 sairaanhoitajaa, 10 perus- tai lähihoitajaa, osastonsihteeri, vahtimestari sekä 1-2 lääkäriä. Osastolla työskentelee päivittäin myös kaksi fysioterapeuttia sekä laitoshuoltajia.

- Kaikilla on suuri merkitys työyhteisömme toimivuudelle, työilmapiirille sekä hoidolle, jota potilaat saavat. Henkilökunnan kuntouttava, omatoimisuuteen kannustava työote on meillä äärimmäisen tärkeää, kertoo Kainulainen.

”Kuinka voit?” on tärkeä kysymys työyhteisössä

Kainulaisen mukaan voiton salaisuus on keskusteleva ja toimiva työyhteisö, jonka eteen on tehty pitkään töitä - yhdessä motivoituneen ja osaavan henkilökunnan kanssa.

- Hyvät ihmissuhteet takaavat sen, että töihin on kiva tulla. Huumori on rikkaus työyhteisössämme. Tapaamme myös vapaa-ajalla liikunnan ja mukavan yhdessäolon merkeissä, Kainulainen sanoo.

Työpaikalla on avoin ja keskusteleva työilmapiiri, myös vaikeista asioista puhutaan. Uusia ideoita ja parannusehdotuksia otetaan innolla vastaan ja niitä lähdetään kokeilemaan.

- On tärkeää, että jokainen työntekijä tietää, mitä häneltä odotetaan. Meillä pidetään säännöllisesti osastokokouksia ja kehityskeskusteluja, samoin herkästi kysymme toisiltamme arjessa ”kuinka voit”, Kainulainen mainitsee.

Kainulainen suunnittelee, että palkintosumma, 3000 euroa käytetään edelleen työkykyä edistäviin tilaisuuksiin.

- Teemme työtä potilaiden parhaaksi siitä nauttien. Kiitos potilailta, omaisilta, työtovereilta ja esimieheltä lämmittää aina, Kainulainen sanoo.

Perinteikäs kilpailu muistuttaa positiivista arvoista

Vs. henkilöstöjohtaja Jyrki Sydänojan mukaan kaupungille työnantajana on tärkeää, että henkilöstö voi hyvin. Vuodesta 1998 lähtien järjestetyn kilpailun ajatuksena on tuoda esille työpaikkoja, jotka täyttävät hyvän työpaikan kriteerit.

− Kiinnitimme valinnassa huomiota erityisesti siihen, miten työyhteisössä johdetaan työhyvinvointia ja osallistetaan henkilökuntaa. Myös tasapuolisuus, avoimuus ja yhteisöllisyys ovat meille tärkeitä arvoja. Vahvoilla kilpailussa ovat työpaikat, joissa työhyvinvoinnin ja työsuojelun toimintaohjelma on osa arkea, kertoo valintaraatia vetävä työturvallisuuspäällikkö Tapio Lehto.

Media on lämpimästi tervetullut seuraamaan Vuoden työpaikka -palkintojenjakoa Vaasan kaupunginsairaalan Osasto 9:ään (Tammikaivontie 4, 5. kerros) keskiviikkona 11.12.2019 klo 13.00.