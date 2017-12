Oscar Software on Suomen nopeimmin kasvava liiketoiminta-alustan toimittaja

Oscar Software lanseerasi uuden liiketoimintasegmentin: IT-ulkoistuspalvelut 15.9.2016 13:59 | Uutinen

Oscar Software Oy on lanseerannut viime viikolla uuden palvelusegmentin, Oscar IT -palvelut. IT-ulkoistuspalvelut kattavat palvelut liittyen pilvipalveluihin, laitteistopalveluihin sekä IT-päällikköpalveluihin. Oscar on tarjonnut jo vuosia pilvipalveluita, mutta nyt laajennutaan myös laitteistopuoleen ja asiakkaiden IT-ympäristöjen hallintaan.