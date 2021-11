”Osta pian, ettei joulupukki tuo ei-oota” – Matkahuolto ennakoi jopa 40% kasvua joulun verkkokauppaan, nyt kannattaa suosia kotimaista

Ennätykset rikkoutuvat joulun verkkokaupassa, arvioivat Matkahuolto sekä johtava kotimainen verkkokauppatoimittaja Vilkas Group. ”Jos yllätyksiä ei tule, arviomme kasvusta on nyt 30-40%”, kertoo Matkahuollon toimitusjohtaja Janne Jakola. Vilkkaan toimitusjohtaja Markku Korkiakoski painottaa, että kova kysyntä ja globaalit toimitusvaikeudet luovat historiallisen tavarapulan. ”Nopeus on nyt valttia, sekä kuluttajille että kauppiaille. Ihan parasta on ostaa kotimaisesta verkkokaupasta. Koronakaan ei verkossa tartu!”

Joulupukilta saattaa loppua lahjat kesken! Kannattaa hoitaa ostokset nopeasti, vaivatta ja turvallisesti verkossa, kotimaista suosien.

Lehdistötiedote 19.11.2021 Joulu on taas, ja hittilelut ja hittilahjat viedään käsistä. Suosituimmat lahjat ovat aiemminkin joulun alla saattaneet loppua, mutta tänä jouluna tilanne näyttää erityisen vaikealta. ”Raaka-ainepula, komponenttipula, konttipula… pulaa on globaalisti vaikka mistä ja toimitukset takkuavat. Lopputulos on se, tänä jouluna tavara loppuu herkemmin kuin koskaan ennen. Ohje kuuluu nyt: Osta pian, ettei joulupukki tuo ei-oota”, tiivistää johtavan suomalaisen verkkokauppatoimittajan Vilkas Groupin toimitusjohtaja Markku Korkiakoski. Korona on lisännyt monien tavaroiden kysyntää ja erityisesti verkossa. Siksi joulun verkkokaupan ennätykset paukkuvat, tiedetään ennätysmäärän paketteja jouluksi toimittavassa Matkahuollossa. ”Verkkokaupan tilaukset ovat tänä vuonna kasvaneet 30-40% viimevuotisesta. On loogista olettaa, ettei näistä luvuista tulla jouluna ainakaan alaspäin. Siksi, jos yllätyksiä ei tule, arviomme kasvusta on nyt 30-40%, ellei enemmän”, järkeilee Matkahuollon toimitusjohtaja Janne Jakola. Logistiikan huippuosaajana Matkahuolto osaa varoittaa myös yllättävistä miinoista kuluttajille. ”Moni jo ymmärtää, että ihan suosituimmat lahjatoiveet kuten PlayStation 5 eivät tule riittämään. Yllätys taas voi olla, että esimerkiksi monien merkkivaatteiden toimitusajat voivat jo nyt painua ensi vuodelle kansainvälisissä verkkokaupoissa. Kannattaa siis miettiä vaihtoehtoja”, Jakola valistaa. Joulun järkivalinta: Kotimainen verkkokauppa Matkahuolto ja Vilkas ovat yhtä mieltä, että varsinkin tänä jouluna kannattaa suosia kotimaista. ”Kannattaa suosia kotimaista ja kotimaasta tilattuna! Täällä on varauduttu ja varmistettu monin tavoin, että tavara saadaan ajoissa kotimaisen verkkokaupan varastoista kuluttajalle. Nyt on hyvä shoppailla mukavasti ja koronaturvallisesti kotimaista kotisohvalla”, vakuuttaa Matkahuollon Jakola. Vilkkaalla nähdään globaalissa tavarapulassa muutenkin myönteinen kotimainen mahdollisuus. ”Kotimaisilla verkkokaupoilla on kultainen tilaisuus tehdä kaikkien aikojen ennätykset, kunhan panostaa markkinointiin nyt heti, että suomalaiset kuluttajat heidän tuotteensa varmasti ajoissa löytävät. Suomessa on paljon uniikkia tarjottavaa, jota pukinsäkkiin nyt myös löytyy. Samalla hyötyvät suomalaiset valmistajat ja koko Suomi”, muistuttaa Vilkkaan toimitusjohtaja Korkiakoski. Jakola puolestaan vinkkaa, että Matkahuolto on tehnyt joulupukin hommat helpommiksi kuin ikinä. ”Fiksut pääsevät halvimmalla ostamalla lahjat suoraan paketoituina, jopa suoraan vastaanottajille lähetettyinä. Meillä on lista verkkokauppakumppaneita, jotka paketoivat lahjat valmiiksi ja lähettävät ne suoraan lahjan saajan kotiosoitteeseen tai lähimpään noutopisteeseen.” Lisätiedot: Markku Korkiakoski, toimitusjohtaja, Vilkas Group Oy, 0400 434 244, markku.korkiakoski@vilkas.fi Janne Jakola, toimitusjohtaja, Matkahuolto Oy, 040 860 4894, janne.jakola@matkahuolto.fi

