Ostokset suoraan kassiin jo kauppaa kiertäessä – Prismassa testataan kerää ja skannaa -palvelua

Haussa lääkkeitä työvoimapulaan – S-ryhmä rekryää kokkeja Filippiineiltä 11.10.2019 13:52:18 EEST | Tiedote

Työvoimapula on Suomessa totista totta, ja S-ryhmässä se näkyy erityisesti haasteena löytää riittävästi ammattitaitoisia kokkeja. Yksi lääke pulmaan on työvoiman rekrytoiminen ulkomailta: tänä vuonna 9 osuuskaupassa ympäri Suomen on aloittanut yhteensä jo lähes 50 ammattilaista Filippiineiltä.