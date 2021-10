Ostoskeskus A Blanc viettää avajaisiaan Aalto-yliopiston kampuksella

Ostoskeskus A Blancin peruskorjaus alkoi maaliskuussa 2020 ja valmistui toukokuussa 2021. Kattavan peruskorjauksen jälkeen keskuksen toimijat ovat remontoineet ja viimeistelleet omia tilojaan. A Blancin ensimmäiset liikkeet avasivat ovensa kesällä, ja loputkin liiketoimijat aloittavat toiminnan syksyn 2021 aikana. Ostoskeskuksen avautumista juhlitaan 4.–8.10.2021.

A Blancissa toimii erikoisliikkeitä ja monipuolisesti palveluita. Ostoskeskus muodostaa toimivan parin metroaseman kupeessa sijaitsevan sisaruskeskuksensa, kauppakeskus A Blocin, kanssa. A Blancin ensimmäisessä kerroksessa toimivat muun muassa Olut- ja wiskihuone Vesiheinä, parturi-kampaamo Shortcut AALTO, pukuvuokraamo Tapiolan Juhlapuku sekä lokakuussa avautuva lautapelibaari Taproom d20. Ravintola Hummus House aloittaa toimintansa syksyn 2021 aikana. Rakennuksen toisessa kerroksessa sijaitsevat Terveystalo Otaniemi sekä AFRYn Otaniemen toimipiste.

Peruskorjaus herätti rakennuksen eloon

Aiemmin Otaniemen ostarina tunnettu rakennus valmistui kahdessa vaiheessa vuosina 1961 ja 1969, ja sen on suunnitellut Alvar Aalto. Se on tunnettu valkoisista, rapatuista seinistä ja viuhkamaisesta katosta sekä koko rakennuksen pituisesta käytävästä ja suurista näyteikkunoista, jotka erottavat sen alueen punatiilisistä tutkimus- ja opetusrakennuksista. Ostoskeskuksen uusi nimi A Blanc on viittaus Aalto-yliopistoon (A) ja talon valkoisiin seiniin (Blanc). Rakennus on myös harvinaisuus, sillä se on yksi harvoista Alvar Aallon suunnittelemista myymälärakennuksista.

Ostoskeskus toimi pitkään Otaniemen ainoana palvelukeskittymänä, kunnes kauppakeskus A Bloc avautui Aalto-yliopiston metroaseman yhteyteen elokuussa 2018. Uuden kauppakeskus A Blocin avautumisen jälkeen oli mahdollista toteuttaa A Blancin peruskorjaus, jonka myötä ostoskeskus palautettiin alkuperäiseen loistoonsa ja käyttötarkoitukseensa.

Remontin myötä A Blancin ilme kirkastui, kun talotekniikka uusittiin ja julkisivut kunnostettiin ja entisöitiin. Viuhkamuotoinen alkuperäinen kuparikatto säilytettiin. Keskuksen edustalle valmistui uusi laaja terassi asiakaspaikkoineen ja piha-alueet muokattiin viihtyisämmiksi ja toimivammiksi.

Korjaussuunnitelmat tehtiin rakennuksen historiallista ja arkkitehtonista arvoa kunnioittaen yhteistyössä Museoviraston ja Alvar Aalto -säätiön kanssa.

