”Ostovoiman romahdus on suuri vaara koko Suomelle, toivottavasti uusi hallitus torjuu sen” – Verkkokauppa putosi jyrkästi alkuvuonna

Lehdistötiedote 13.04.2023

Noin 2000 verkkokaupan myyntiä reaaliajassa seuraava verkkokauppaindeksi on pudonnut alkuvuonna ainutlaatuisella tavalla. Viesti on hälyttävä koko kaupalle ja taloudelle.

”Voi hyvin sanoa, että 14 prosentin euromääräinen pudotus verkkokauppaan on historiallinen romahdus. Inflaatio ja korkeat korot ovat syöneet ihmisten ostovoimaa todella pahasti. Jo vuodesta 2006 seuraamamme megatrendi on ollut kristallinkirkas: verkkokauppa on kasvanut vauhdilla, koska se on tehokasta kauppiaalle sekä helppoa ja vaivatonta asiakkaalle. Näin suuri poikkeama megatrendistä selittyy vain sillä, että ihmiset ovat pahoissa taloudellisissa vaikeuksissa”, analysoi verkkokauppaindeksiä tuottavan Vilkas Group Oy:n toimitusjohtaja Markku Korkiakoski.

Apteekkien tilanne on keskimääräistä parempi, koska lääkkeet ovat välttämättömyystuotteita, joista viimeiseksi aletaan tinkiä. Silti kysynnän notkahdus näkyy verkkoapteekeissakin voimakkaasti.

”Onneksi olemme itse yhä plussan puolella, mutta kyllä kasvu on ikävästi hyytynyt. Myynti hidastui jo viime vuoden lopulla ja tammikuu oli selkeästi huonompi kuin vuosi sitten. Tuottavuutta pitää kehittää jatkuvasti”, kertoo Bonusapteekki.fi -verkkoapteekin apteekkari Helena Jalonen.

Paineita hallitukselle ja tuottavuusherätys kauppiaille

Korkiakoski on päässyt johtavan kotimaisen verkkokauppatoimittajan Vilkkaan ohjissa seuraamaan verkkokaupan kehitystä aitiopaikalta jo yli 25 vuotta. Yhtä suurta huolta ihmisten ostovoimasta ja pärjäämisestä hän ei muista aiemmin kokeneensa.

”Ostovoiman romahdus on suuri vaara koko Suomelle, toivottavasti uusi hallitus torjuu sen. Kauppa on Suomen suurin työllistäjä. Verkkokaupan putoaminen kertoo karua kieltä koko kaupan tilanteesta, mikä voi pahimmillaan näkyä hyvinkin ikävällä tavalla työllisyydessä. Ja on tietysti itsestään selvää, että hyvä työllisyys on välttämätön terveelle taloudelle”, puntaroi Korkiakoski.

”En toki lähde tulevaa hallitusta tarkemmin neuvomaan, mutta miten suinkin ostovoimaa voitaisiin nyt verotuksen kautta tukea, niin sellainen politiikka olisi totta vie tarpeen”, toteaa Korkiakoski.

Bonusapteekki.fi on panostanut voimakkaasti automaatioon ja menestyy siksi paremmin kuin useimmat. Muiden kannattaisi toimia samalla logiikalla, arvioivat sekä Jalonen että Korkiakoski.

”Kustannuspaineet ovat kovat. Esimerkiksi pakkausmateriaalien hinnat ja kuljetuskustannukset ovat nousseet pelottavan nopeasti. Meillä on todella tehokas logistiikka, toimitusketjut ja asiat hyvin, mutta kehitämme koko ajan lisää. Jokaisen kannattaisi tehdä samoin”, kannustaa Jalonen.

Korkiakoski muistuttaa, että verkkokauppa on lähtökohtaisesti tehokkaampaa kuin kivijalka.

”Verkkokauppa on kulurakenteeltaan joustavampi kuin kivijalka. Verkkokaupan avulla kauppias voi myös ennakoida ja hallita riskejä paremmin. Bonusapteekki.fi on hyvä esimerkki kivijalan yhteyteen rakennetusta teknologisesti ja liiketoiminnallisesti edistyksellisestä verkkokaupasta. Tästä kannattaisi monen apteekin ottaa mallia. Nyt ei ole aika vain säästää kuluissa vaan investoida tuottavuuteen, vain tuottavuus takaa menestyksen vaikeutuvassakin kilpailussa, kuten Bonusapteekki näyttää”, herättelee Korkiakoski.

