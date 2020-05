Osuuskauppa Arina avaa ravintoloitaan ja hotellejaan 1.6.2020 alkaen

Osuuskauppa Arina aloittaa suljettuna olleiden ruokaravintoloiden, kahviloiden ja hotellien avaamiseen 1.6. alkavalla viikolla.

Toiminnan keskiössä turvallinen asiointi

Arinan toimipaikoissa noudatetaan tehostettua hygieniaa ja on lisätty turvallista asiointia edistäviä toimenpiteitä, kuten asennettu kassapleksejä ja etäisyydestä kertovia tarroja. Lisäksi nähtävillä on infomateriaalia turvallisesta asioinnista korona-pandemian aikana ja sisääntulon yhteydessä on asiakkaiden käyttöön käsidesiä. Buffet-ruokailussa henkilökunta annostelee ruoan asiakkaan puolesta ravintoloille annettujen rajoitusten mukaisesti. Henkilökunta noudattaa tarkkoja hygieniaohjeistuksia ja osalla henkilökunnasta on myös käytössä kasvovisiirit.

Tehostetut turvallisuus- ja hygieniajärjestelyt mahdollistavat asioinnin ja työskentelyn toimipaikoissa. Asiakasmääriä rajoitetaan ja kaikkien anniskelua tarjoavien ravintoloiden aukioloaikoja on supistettu poikkeustilasäännösten mukaisiksi. Anniskelu ravintoloissa loppuu viimeistään klo 22 ja ravintolat sulkeutuvat klo 23 mennessä. Ravintoloissa asiakaspöydät ja istumapaikat sijoitellaan riittävillä turvaväleillä.

− Meille on tärkeää, että asiakkaat voivat turvallisesti asioida toimipaikoissamme. Olemme siitä onnellisessa tilanteessa, että ravintolamme mahdollistavat pöytien väljän sijoittelun ja useassa ravintolassamme on myös asiakkaiden käytössä terassi. Terassien osalta asiakasmääriä ei ole rajoitettu samalla tavalla kuin sisätiloissa, kertoo matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Ulla Peltoniemi.

­Limingantullin ravintolamaailman Hesburgerista ja Pizza & Buffasta saatujen hyvien kokemusten perusteella myös Fafa’s sekä Oulun Rosso ja Amarillo liittyvät avauduttuaan 3.6. Foodora-kotiinkuljetuspalveluun.

− Foodora -palvelun avulla mahdollistamme hyvän makuisella ja laadukkaalla ravintolaruolla nautiskelun myös kotona, kertoo kehityspäällikkö Anu Koskela.

Yhteistyötä ja uusia oppeja

COVID-19-koronaviruspandemian alussa suurin osa Arinan matkailu- ja ravitsemiskaupan henkilökunnasta siirtyi työskentelemään marketkaupan toimipaikoissa ja samalla turvaamaan ruokahuoltoa Pohjois-Suomessa. Kauppoihin jää yhä kesän ajaksi työskentelemään n. 100 matkailu- ja ravitsemiskaupan ammattilaista.

− Henkilökuntamme hyppäsi uusiin työtehtäviin upean ennakkoluulottomasti ja sen lisäksi, että he ovat päässeet oppimaan uusia taitoja, ovat myös he pystyneet jakamaan omaa osaamistaan kaupan palveluissa, Peltoniemi toteaa.

− Epätavalliset ajat ovat myös tiivistäneet yhteishenkeä sekä toimialallamme, että koko Arinassa. Viesti työntekijöiltämme on, että #Yksiyhteinenarina-tunne on lisääntynyt koko pandemia-ajan ja uskon että myös tulevaisuudessa tulemme lisäämään yhteistyötä läpi toimialarajojen, Koskela lisää.

Avaamisen aikataulut:

1.6.2020 avautuvat:

Ravintolamaailma Limingantulli: Presso. Pizza&Buffa ja Hesburger avaavat myös ravintolassa ruokailun samaan aikaan.

Ravintolamaailma Linnanmaa: Presso Pizza&Buffa ja Hesburger avaavat myös ravintolassa ruokailun samaan aikaan.

Ravintolamaailma Rovaniemi: Presso Pizza&Buffa ja Hesburger avaavat myös ravintolassa ruokailun samaan aikaan.

Hesburger Kastelli avaa ravintolassa ruokailun.

3.6.2020 avautuvat:

Fafa´s

Bacaro Doppio

Frans&Camille

Rosso Oulu

Rosso Rovaniemi

Frans&Cherié

Puistokahvila Makia

Coffee House Oulu

Amarillo Oulu (Yökerho pysyy toistaiseksi suljettuna ja avauksesta ilmoitetaan myöhemmin.)

Rosso Kempele

Coffee House Rovaniemi

Amarillo Rovaniemi

Original Sokos Hotel Arina

Original Sokos Hotel Vaakuna Rovaniemi

1.7.2020 avautuvat:

Break Sokos Hotel Levi

Coffee House Levi

1.8.2020 avautuvat:

Paloaseman ravintolat (Grill It! ja Vanha Paloasema)

Myöhemmin ilmoitettavat avausajankohdat: