Osuuskauppa Arina, Kesko ja Oulun yliopisto hakevat yhdessä suunnitteluvarausta Oulun Raksilan alueelle

Osuuskauppa Arina ja Kesko haluavat mahdollistaa Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston kannalta parhaan vaihtoehdon selvittämisen Raksilan marketalueen suunnittelussa. Oulun yliopisto, Osuuskauppa Arina ja Kesko ovat jättäneet Oulun kaupungille hakemuksen suunnitteluvarauksen myöntämisestä Oulun yliopistolle, millä mahdollistetaan yliopiston liittäminen alueen suunnitteluun. Yhteiseen suunnitteluun varataan aikaa 31.12.2021 saakka.

Suunnittelutyössä määritellään Raksilan alueelle sijoittuvat palvelut, varataan suunnittelualueet sekä suunnitellaan liikenne- ja pysäköintiratkaisut. Suunnittelussa kartoitetaan myös yhteistyömahdollisuudet alueen hiilijalanjäljen minimoimiseksi.

Oulun Raksilan 1970-luvulla rakennettu marketalue on ollut jo pitkään uudistussuunnittelun kohteena ja kaavoitusprosessissa yhteistyössä marketalueen pitkäaikaisten käyttäjien Osuuskauppa Arinan ja Keskon kanssa. Oulun yliopisto on puolestaan 28.4.2020 päättänyt hankesuunnittelun aloittamisesta uuden kampuksen rakentamiseksi Oulun keskustaan. Saavutettavuuden näkökulmasta uuden kampuksen ihanteellisin sijainti on Raksilan alueella, joka sijaitsee ydinkeskustan, rautatieaseman ja linja-autoaseman välittömässä läheisyydessä ja lähellä yliopiston Kontinkankaan kampusta ja yliopistosairaalaa sekä PSOASin Välkkylän opiskelijakylää. Yliopiston hallituksen päätöstä edelsivät alustavat keskustelut kaupungin ja kaupan edustajien kanssa.

”Osuuskauppa Arinan tavoitteena on kehittää palveluja pitkäjänteisesti koko laajalla toimialueellaan Pohjois-Suomessa. Raksilan alue on meille Oulussa tärkeä kauppapaikka, ja olemme sitoutuneita kehittämään myös ko. aluetta. Uudella suunnitteluvarauksella tavoitellaan osapuolten yhteistyöllä parasta kokonaisratkaisua”, Osuuskauppa Arinan toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio linjaa.

”Raksilan K-Citymarket on vuosikymmenten ajan ollut Keskolle ja asiakkaillemme merkittävä kauppapaikka. Haluamme olla mukana yhdessä osapuolten kanssa kehittämässä aluetta parhaan ratkaisun saavuttamiseksi”, Keskon Pohjois-Suomen aluejohtaja Jari Saarinen sanoo.

”Yliopiston suunnitteluvarauksen tavoitteena on rakentaa alueelle vetovoimainen noin 30 000 kerrosneliömetrin laajuinen kampus yhteistyössä Oulun kaupungin ja alueen muiden toimijoiden kanssa. Yliopiston tilatarpeet keskustakampuksella ovat ensisijaisesti oppimisen ja työskentelyn ympäristöjä sekä kokous-, kohtaamis- ja tapahtumatiloja, jotka joustavat tulevaisuuden opiskelun ja työnteon tarpeisiin”, Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki sanoo.

Yliopiston tavoitteena on päästä rakentamaan vuosina 2024-2025, jolloin tilat valmistuisivat vuosina 2027-2028. Hankesuunnittelua tehdään yhteistyössä Oulun kaupungin ja alueen toimijoiden kanssa.

Lisätiedot:

Osuuskauppa Arinan toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio, puh. 050 539 8807, veli-matti.puutio@sok.fi

Keskon Pohjois-Suomen aluejohtaja Jari Saarinen, puh. 0500 677 878, jari.k.saarinen@kesko.fi

Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki, puh. 0294 484071, jouko.niinimaki@oulu.fi