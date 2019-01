Osuuskauppa Arina palkkaa yli tuhat kesätyöntekijää - tavoitteena tarjota yhtä monta positiivista työkokemusta

Osuuskauppa Arina työllistää kesällä 2019 Pohjois-Suomessa tuhatkunta nuorta myymälöissä, ravintoloissa ja hotelleissaan. Haku kesätöihin on käynnissä nyt. Arina ja S-ryhmä ovat tänäkin vuonna mukana Vastuullinen kesäduuni –kampanjassa.

Arina on Pohjois-Suomen suurin yksityinen työnantaja, ja samalla monelle nuorelle ensimmäinen kosketus työelämään.

− Ykköstavoitteemme on tarjota nuorille myönteisiä työkokemuksia. Puhumme esimiestemme kanssa paljon perehdytyksen ja nuoren kohtaamisen tärkeydestä, henkilöstöresurssipäällikkö Marika Mattila Osuuskauppa Arinasta kertoo.

Arinalla on tarjolla yhteensä reilu tuhat kesätyöpaikkaa, joista osa on Tutustu työelämään ja tienaa – harjoitteluohjelmassa. Kesätyöpaikkoja on tarjolla kaikilla osuuskaupan toimialoilla ja jokaisella paikkakunnalla Arinan toimialueella Pyhäjoelta Inariin saakka. Järjestämme kevään aikana eri paikkakunnilla yhteishaastattelutilaisuuksia kesätöitä Arinasta hakeneille.

Tutustu työelämään ja tienaa on kahden viikon mittainen kesäharjoittelujakso 14-17 –vuotiaille peruskoululaisille ja lukiolaisille.

S-ryhmä on eniten nuoria työllistävä yritysryhmä Suomessa. Kokonaisuudessaan S-ryhmä palkkaa Suomessa noin 14 000 kesätyöntekijää ensi kesälle. S-ryhmä ja Arina ovat aiempien vuosien tapaan myös tänä vuonna mukana Vastuullinen kesäduuni –kampanjassa. Vastuullinen kesäduuni on Oikotie Työpaikkojen luotsaama kampanja, joka haastaa työnantajat tarjoamaan nuorille enemmän ja laadukkaampia kesätyöpaikkoja. Lisäksi toteutamme laajan kumppanijoukon kanssa Nuori Mieli Työssä –hanketta, jossa etsitään keinoja kehittää työelämää nuorten näkökulmasta.

− Kaupan ala on silta työelämään. Arinalaiset eri toimipaikoissamme odottavat kesätyöntekijöitä innolla – tiedämmehän kaikki, että heistä kasvaa meille tulevaisuuden tekijöitä ja työkavereita, Marika summaa.