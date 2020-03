Osuuskauppa Keskimaassa sopeutetaan toimintaa koronaviruksen vaikutusten vuoksi

COVID-19-koronaviruspandemia vaikuttaa tällä hetkellä erityisesti matkailu- ja ravitsemistoimialaan Keski-Suomessa. Kysyntä ja asiakasmäärät ovat hotelleissa ja ravintoloissa vähentyneet täysin poikkeuksellisesti, ja arvio on, että tilanne tulee seuraavan kahden viikon aikana vaikeutumaan edelleen. Tästä johtuen Osuuskauppa Keskimaa käynnistää osassa toimintojaan 16.3.2020 yhteistoimintaneuvottelut, arvioidakseen henkilöstön lomauttamistarvetta ja kartoittaakseen väliaikaisia toimia, joilla selviydytään tämän poikkeuksellisen tilanteen yli.

Neuvottelujen kohteena ovat kaikki Osuuskauppa Keskimaan majoitus- ja ravitsemiskaupan toimialan, polttoneste- ja liikennemyymäläkaupan toimialan, Prisma Parturi-Kampaamon, Kodin Terran ja Sokoksen työntekijät. Lomauttamisuhan alla arvioidaan olevan 724 työntekijää. Lomautuksen arvioitu kesto on enintään 90 päivää. Neuvottelujen piirissä eivät ole toimipaikkojen päälliköt, keskijohto ja toimialojen asiantuntijat. Nämä henkilöstöryhmät rajautuvat pois neuvotteluista, koska heidän työpanostaan tarvitaan poikkeustilanteen organisoinnissa.

Keskimaalla halutaan varmistaa keskimaalaisten työllistymistä tilanteessa, missä toisaalla asiakkaat kaikkoavat ja toisaalla asiakkaita on normaalia paljon enemmän. Keskimaalle on perustettu työryhmä, jossa on kaikkien toimialojen edustajat aktiivisesti työstävät konkreettisia toimenpiteitä työn tarjoamiseen yli toimialarajojen Keskimaalla.

− Työn vähenemisestä huolimatta esimerkiksi ruokakaupoissamme saattaa esiintyä myös työvoimapulaa. Tämä voisi johtua tilanteesta, jossa iso osa henkilöstöä joutuisi karanteeniin, sairastuisi yhtäaikaisesti, tai jäisi kotiin esimerkiksi päiväkodin ollessa kiinni. Työntekijöiden valmiutta auttaa näissä tilanteissa yli osuuskaupan toimialarajojen kartoitetaan, ja mahdollisten lomautusten määrä ja vaikutukset työntekijöiden tuntimääriin pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Lomautuksia pyritään välttämään myös hyödyntämällä työehtosopimuksessa olevia mahdollisuuksia työaikajoustoihin, kertoo Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.