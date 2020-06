OSUUSKAUPPA PEEÄSSÄ LAAJENTAA RAVINTOLATOIMINTAANSA TAHKOLLA, OLVI MUKANA UUDESSA TISLAAMORAVINTOLASSA

Osuuskauppa PeeÄssä laajentaa ravintolatoimintaansa Break Sokos Hotel Tahkolla. Hotellin eteläpäätyyn rakennetaan tislaamoravintola yhteistyössä Olvi Oyj:n omistaman Helsinki Distilling Companyn kanssa. 60 paikkaisen tislaamoravintolan lisäksi PeeÄssä rakennuttaa ravintolan yhteyteen 100 paikkaisen katetun terassitilan sekä 40 paikkaisen kattamattoman terassialueen.

Ravintola HopHaus Tahko työllistää avauduttuaan ympärivuotisesti 3-4 henkeä. Ravintolan valikoimassa on paikanpäällä tuotettujen tisleiden ohella Tahkon laajin erikoisolut -valikoima.

Tislaamo- ja ravintolatoiminta pyritään käynnistämään syyskuuhun 2020 mennessä.

”Jatkossa tuotamme Tahkolla giniä ja viskiä. Tuotannossa käytämme paikallisia marjoja ja yrttejä sekä puhdasta Nilsiän pohjavettä. Teemme tuotteita sekä jatkuvaan myyntiin että Tahkon erilaisten tapahtumien ympärille. Ginin ystäville teemme mielenkiintoisia makuja vähemmän tunnettujen yrttien ja marjojen avulla. Asiakkaat voivat ostaa Tahkon tislaamon tuotteita Nilsiän Alkosta ja tukea alueen työllisyyttä” summaa Helsinki Distilling Companyn toimitusjohtaja ja useita kansainvälisiä alan palkintoja saanut tislaajamestari Mikko Mykkänen.

”Olemme iloisia, että tislaamoravintolayhteistyö PeeÄssän kanssa saatiin nopeasti käyntiin. Panimomuseon ohelle saamme show-tislaamon myötä luotua uutta ja mielenkiintoista matkailullista sisältöä Savon alueelle. Tämä tukee sekä Olvin brändin rakentamista, että muita alueellisia intressejämme ainoana kotimaisessa omistuksessa olevana isona juomatalona. Ravintolayhteistyön myötä luomme uusia työpaikkoja ja tuemme useiden henkilöiden toimeentuloa. Tämä on koko Pohjois-Savon etu näinä haastavina aikoina”, summaa myyntipäällikkö Ari Ahjolinna Olvilta.

”Tislaamo tuo mielenkiintoista sisältöä Tahkolle ja koko alue saa tästä oivan uuden ryhmämatkailutuotteen myytäväksi. Tuotteistamme tislaamon oheen tislaamokierroksia sekä tasting-tilaisuuksia ryhmille. Sopimuksemme mukaisesti Olvi / HDCO hoitavat tuotteiden valmistamisen ja show-tislaamon operoinnin alivuokralaisenamme, Osuuskauppa vastaa ravintolatoiminnoista sekä tislaamokierrosten vetämisestä. Ravintolainvestoinnilla parannamme hotellin vetovoimaa uuden monikäyttöisen katetun terassitilan avulla sekä varmistamme mielenkiintoisen sisällön muodostumisen Tahkon keskustan alueelle. Tahkon iltaravintola markkina on jakautunut useisiin kohteisiin ja on meidän etumme, että saamme ympärivuotisesti lisää säpinää hotellin ja piazzan pihapiiriin.. Kunnioitamme ravintolatoiminnassamme viranomaismääräyksiä, joita viime aikoina vallinnut poikkeustila on alalle asettanut. Meillä asiakas voi asioida aina turvallisesti laadukkaiden tuotteiden parissa”, kertoo PeeÄssän toimialajohtaja Ville Puustinen.

Alueen rakentaminen on käynnistynyt louhinta- ja maatöillä huhtikuussa ja sisätilojen muutostöitä tehdään kesän kuluessa. Rakennusurakoitsijat ovat kaikki paikallisia: rakentaminen Kuopiolainen Crane Hill Group Oy. Louhinta Siilinjärveläinen Pöljän Pommi ja Pamaus, maa-aineksen siirrot Nilsiän Sora. LVI urakoitsija LVI -palvelu J. Turunen Nilsiästä, Ilmastointi Ilpe Oy Nilsiästä, Sähkötyöt Sähkötel Oy Siilinjärvi . Louhinnasta syntyvä maa- ja kiviaines on hyödynnetty täysin Nilsiän alueella.