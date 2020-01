Otava julkaisee kattavan elämäkerran Matti Nykäsestä

Vuosi sitten 55-vuotiaana poisnukkunut mäkihyppylegenda Matti Nykänen saa arvoisensa elämäkerran. Otava julkaisee syksyllä 2020 kirjan Elämä oli laiffii – Matti Nykänen 1963–2019. Se on tarina miehestä, jonka sielunmaisemaa vain harvat oppivat ymmärtämään.

Millainen persoona oli kaikkien tuntema Matti Ensio Nykänen – mies valtaisan menestyksen ja lukemattomien kohuotsikoiden takana? Mitä kaikkea aiemmin tuntematonta mahtui tämän poikkeuksellisen ihmisen elämään? Ja millaisia tarinoita hän jätti taakseen?

Matti Nykäsestä on vuosikymmenten varrella julkaistu muutamia kirjoja, mutta aiemmin hänen elämäänsä ei ole paketoitu yksiin kansiin yhtä monipuolisesti ja kattavasti.

Kirjan tekevät yhteistyössä toimittaja-kirjailija Marko Lempinen sekä pitkän linjan muusikko Jussi Niemi, joka toimi keikkalavoja vuosikymmeniä kiertäneen Matti Nykäsen bändin sieluna – kitaristina ja lauluntekijänä.

Kirja perustuu paitsi tekijöiden omiin tietoihin ja kokemuksiin myös suureen määrään haastatteluja ja arkistomateriaalia. Kirjaa varten haastatellaan niin Nykäsen läheisiä, ystäviä, kilpakumppaneita kuin yhteistyötahojakin.

Monipuolisista, tutkivaan journalismiin usein perustuneista artikkeleistaan sekä tarinallisesta kerronnastaan tunnettu Lempinen tutustui kansallissankariin 2010-luvun taitteessa ja ystävystyi tämän kanssa sittemmin toimituksellisen yhteistyön lomassa.

”Olen etuoikeutettu päästessäni hahmottamaan lukijoille aiempaa tarkempaa ja laajempaa kuvaa näin suuresta suomalaisesta persoonasta, jonka tragedia tuntui koskettavan vähintäänkin puolta suomalaisia, ketä milläkin tavoin”, Lempinen sanoo.

Matti Nykäsessä oli Lempisen mukaan ihmisenä monia erilaisia puolia, joista osa pysyi julkisuudelta piilossa. ”Matti puhutteli kansaa vuosikymmenten ajan lähes viikosta toiseen, hyvine ja huonoine puolineen, mutta paljon on jäänyt kertomatta. Uutta tietoa ja tarinoita on luvassa.”

Jussi Niemi seurasi vuosikymmenten ajan aitiopaikalta Nykäsen elämää. He ystävystyivät 1990-luvun alussa.

”Kun minua pyydettiin mukaan kirjaprojektiin, mietin jonkin aikaa vastaustani. Halusin tutkiskella suhdettani Mattiin, omia motiivejani. Tulin siihen lopputulokseen, että haluan ehdottomasti olla mukana tekemässä Matista sellaista kirjaa, joka kuljettaa lukijan totuudenmukaisesti mäkitornien juurelle ja keikkalavojen taakse”, Niemi kertoo.

”Matin poismeno on ottanut koville. Tämä projekti auttaa minua prosessoimaan Matti-muistoja ja siirtymään eteenpäin.”

Marko Lempinen (s. 1974) on tietokirjailija ja monipuolisen uran tehnyt palkittu toimittaja. Hän seurasi Matti Nykäsen uraa ja elämää pitkään. Lempinen on kirjoittanut muun muassa menestysteoksen Läpi helvetin – Marko Jantusen tarina (2016) yhteistyössä Marko Jantusen kanssa sekä teoksen Harkimo – Tarina likaisesta Harrysta (2019).

Jussi Niemi (s. 1951) on kokenut muusikko, joka on tehnyt useimmat Matti Nykäsen esittämistä kappeleista. Niemi toimi kolmella vuosikymmenellä Nykäsen taustayhtyeen kitaristina ja keulahahmona. Niemi on säveltänyt biisejä myös muille artisteille, kaikkinensa parisen sataa kappaletta. Niistä osa kuuluu esimerkiksi takavuosikymmenten tähdelle Päivi Kautto-Niemelle, hänen pitkäaikaiselle vaimolleen.

