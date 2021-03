Otava julkaisee Olli-Pekka Kallasvuon kirjan

Kustannusosakeyhtiö Otava julkaisee syksyllä 2021 yritysjohtaja Olli-Pekka Kallasvuon inspiroivan muistelmateoksen. Juhana Rossin kirjoittama teos Puhelin soi öisin valottaa monipuolisesti millaista oli ja on elämä yritysmaailman huipulla.

Olli-Pekka Kallasvuosta tuli 27-vuotiaana Nokian juristi ja kymmenen vuoden kuluttua yhtiön johtokunnan jäsen. Kallasvuo koki Nokian leivissä huimaavan 1980-luvun, ja 1990-luvulla hän oli rakentamassa yhtä Suomen yrityshistorian suurinta menestystarinaa. Samalla hän todisti etulinjassa repivää muutosta, jossa suljettu Suomi avautui ja liittyi globaaliin talouteen.

Neljäkymmentä vuotta kestäneellä yritysjohtajan ja hallitusammattilaisen urallaan Kallasvuo on ollut päättämässä useiden yritysten suurista ratkaisuista. Hän on kokenut kouriintuntuvasti, miten hienot suunnitelmat onnistuvat tai romahtavat.​

Nokian talousjohtajana ja toimitusjohtajana Kallasvuon työ oli usein ympärivuorokautista.​ Kallasvuo kertoo kirjassa oppinsa yrityksen toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenen työstä sekä havaintonsa kahdesta maailmantalouden jätistä eli Kiinasta ja Yhdysvalloissa. Hän arvioi omia onnistumisiaan ja epäonnistumisiaan ja muistelee, usein huumorin pilke silmässä, kohtaamiaan yritysmaailman ja politiikan vallankäyttäjiä Suomessa ja maailmalla.

”En halunnut kirjoittaa suoraviivaista Nokia-historiaa, sillä niitä kirjoja on kirjoitettu jo riittävästi. Haluan kertoa kiinnostavasti suurelle yleisölle siitä, millaista yritysjohtajan työ on ja mitä se on minulle opettanut”, Kallasvuo kertoo kirjan tavoitteista.

Olli-Pekka Kallasvuo (s. 1953) oli Nokian toimitusjohtajana vuosina 2006–2010. Hän on toiminut muun muassa Sammon, F-Securen, Nokian Renkaiden ja Veikkauksen hallituksen puheenjohtajana sekä hallituksen jäsenenä ruotsalaisessa Teliassa ja yhdysvaltalaisessa EMC:ssä. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti.

Juhana Rossi on Talouselämän toimituspäällikkö.