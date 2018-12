Otava julkaisee supersuositun Sekasin-sarjan kirjana

Nuorten mielenterveysongelmat puheenaiheeksi nostanut Sekasin-sarja ilmestyy syksyllä 2019 kirjana.

Sekasin-sarjan käsikirjoittajat Teemu Nikki ja Jani Pösö kirjoittavat Otavalle Sekasin-kirjan, joka pohjautuu vahvasti sarjan käsikirjoitukseen. Kirja tulee sisältämään paljon extraa sarjan faneille.

”Sekasin-kampanja ja erityisesti Teemu Nikin ja Jani Pösön käsikirjoittama sarja tavoittaa jotain todella olennaista nuorten elämästä ja ajatuksista. Olen todella ylpeä että Otava saa jatkaa sarjan huimaa suosiota kirjan muodossa” kertoo Otavan lasten-ja nuortenkirjapäällikkö Kaisu-Maria Toiskallio.

“Todella hienoa, että Sekasin jatkaa elämäänsä painettuna. Nyt voidaan sitten kirjoittaa jatkoa vaikka heti”, Pösö sanoo. “Ei tässä vielä kehtaa itseään kirjailijaksi kutsua”, Nikki jatkaa.

Sekasin-sarja on tavoittanut pelkästään Yle Areenan kautta kolme miljoonaa katsontakertaa. Sarjan ja sen ympärille tehdyn kampajan tavoitteena on ollut nostaa keskusteluun nuorten mielenterveysongelmat ja poistaa niiden paha stigma. Sekasin-tuotantoryhmä on palkittu muun muassa Valtakunnalliselle mielenterveyspalkinnolla vuonna 2016 ja Parhaan lasten- ja nuortensarjan Kultaisella Venlalla vuonna 2017.