Otava julkaisee Ukrainan presidentti Zelenskyin elämäkerran kesäkuussa

Uunituoreessa Volodymyr Zelenskyi - Sodan sankari -teoksessa kuvataan Zelenskyin ainutlaatuinen taival suosikkinäyttelijästä presidentiksi ja sodan sankariksi.

Ranskalaiset journalistit Régis Genté ja Stéphane Siohan viimeistelevät parhaillaan kirjaa, jonka keskiössä on helmikuusta lähtien maailmanlaajuisen huomion keskipisteenä loistanut Zelenskyi. Kirja julkaistaan Ranskassa toukokuun lopulla ja sen käännösoikeudet on myyty useille eurooppalaisille kustantajille.

Kun Venäjän joukot vyöryivät 24. helmikuuta 2022 yli Ukrainan rajojen, 44-vuotias Zelenskyi joutui muuntautumaan puolustustaistelun johtajaksi ja käyttämään kaikki kykynsä torjuakseen Vladimir Putinin käynnistämän häikäilemättömän invaasion. Miksi hän ei murtunut hyökkäyksen alettua kuten Putin kuvitteli? Miksi ukrainalaisten puolustustahto pysyi niin lujana? Millaisen pohjan näyttelijän ura loi Zelenskyille poliittisena johtajana? Entä millainen tulevaisuus Ukrainaa odottaa brutaalin sodan jälkeen?

Teoksen kirjoittajat ovat Ukrainaan, Venäjään ja itäiseen Eurooppaan erikoistuneita ranskalaisia toimittajia, jotka ovat seuranneet pitkään Ukrainan ja Venäjän kriisiä sekä Zelenskyin presidenttiyttä. Genté on raportoinut Ukrainan tapahtumista vuosikausia Ranskan arvostetuimmille tiedotusvälineille kuten France 24 -tv-kanavalle ja Le Figarolle. Siohan on asunut Ukrainassa vuodesta 2013 avustaen muun muassa Libération -lehteä. Kiova on ollut hänen asemapaikkanaan on koko sodan ajan.

Kirjan kääntävät ranskasta Jorma Penttinen ja Susanna Tuomi-Giddings.

Lisätiedot ja kirjan pdf-vedokset: adele.couavoux@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi