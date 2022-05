Otava julkaisee uusintapainoksen Colson Whiteheadin romaanista Balladi John Henrystä

Orjuuden ja vapauden ero on hiuksenhieno. Kumpi on sankarillisempaa: kuoleminen työnsä ääreen vai eläminen? Balladi John Henrystä on huippusuositun Colson Whiteheadin ensimmäinen suomennettu romaani, joka on julkaistu alun perin suomeksi vuonna 2002.

John Henry valittiin kilpailemaan koneen kanssa, kun louhintatyömaalle tuotiin ensimmäinen höyryvasara. Väkivahva orja voitti − mutta kuoli yli-inhimilliseen ponnistukseen. Kun tämän myyttisen hahmon kunniaksi nyt järjestetään John Henry -päivät Virginian takamailla, roskajournalisti J. Sutter lähtee matkaan. Ei kiinnostuksesta saati kunnioituksesta, vaan ylläpidon ja ilmaisen aterian toivossa. Matka on pitempi kuin Sutter luulee, sillä se kulkee mustan amerikkalaisuuden juurille saakka. Balladi John Henrystä on ilkikurinen, mutta henkevä satiiri, joka asettaa vastakkain sankarin ja luopion sekä menneisyyden ja nykyajan. Se on ensimmäinen Whiteheadilta suomennettu romaani, ja sen on suomentanut Markku Päkkilä. Teos oli Pulitzer-palkintoehdokkaana vuonna 2002. Colson Whitehead (s. 1969) on moninkertaisesti palkittu newyorkilainen kirjailija, kriitikko ja esseisti ja amerikkalaisen nykykirjallisuuden kirkkain tähti. Hän kasvoi Manhattanilla ja opiskeli Harvard Collegessa. Hän on opettanut kirjoittamista lukuisissa yliopistoissa Yhdysvalloissa. Whitehead vieraili toukokuussa Helsinki Lit -kirjallisuusfestivaalilla ja sai lukijat liikkeelle: hän signeerasi kirjojaan esiintymisensä jälkeen yli tunnin. Tiedustelut ja pdf-vedokset: jenni.heiti@otava.fi Sähköiset ja painetut arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi

