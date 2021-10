Otava vahvistaa markkinointi- ja viestintätiimiään

Anni Gullichsen on nimitetty 1.10.2021 alkaen markkinointi- ja viestintäpäälliköksi vastuualueenaan Otavan lasten- ja nuortenkirjojen markkinointi ja viestintä. Markkinointipäälliköksi on nimitetty 1.10.2021 Jenni Lindvall vastuualueenaan Otavan kaunokirjojen markkinointi sekä digimarkkinointitiimin vetäminen. Markkinointipäälliköksi on nimitetty 1.10.2021 Minna Vepsäläinen vastuualueenaan Otavan tietokirjojen markkinointi ja messut.

Viestintäpäällikköinä jatkavat Adelé Couavoux (tietokirjat), Jenni Heiti (kaunokirjat) ja Hanna-Leena Soisalo (tieto- ja kaunokirjat).

Markkinointisuunnittelijoina jatkavat Tiina Nevametsä, Tuuli Penttilä ja Anna Vainio.

”Olen erittäin iloinen uudistuneesta tiimistämme, joka tekee vahvalla ammattitaidolla ja innostuksella loistavaa työtä sen eteen, että Otavan kaikkien kustantamojen upeat kirjailijat ja kirjat löytävät lukijansa”, iloitsee Otavan markkinointi- ja viestintäjohtaja Kirsi Tähjänjoki.

Kustannusosakeyhtiö Otava kustantaa niin kaunokirjallisuutta, tietokirjoja kuin oppimateriaalejakin. Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat myös Like Kustannus, Otavan Kirjapaino Oy, Karisto, Atena, F-Kustannus, Nemo ja Moreeni.