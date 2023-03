Otavan kesän ja syksyn kustannusohjelma on julkaistu

Kaunokirjat: Mestarillista kerrontaa ja lumoavia tarinoita

Katja Ketun odotettu romaani Erään kissan tutkimuksia kieppuu aikojen lävitse, antautuu villille luonnolle ja perillistä ikävöivän veren kutsulle ja kysyy, voiko menneestä löytää lohdun ja tarkoituksen elämälle, kun tulevaisuutta ei ole. Kjell Westön Molly & Henry-romaanissa rakastettu mestarikertoja sukeltaa historiamme tummimpiin vuosiin. Mitä sota tekee ihmiselle, elämälle, rakkaudelle? Anna-Leena Härkösen tarkkanäköinen romaani Huomenna hän ei tule pohtii, voiko rahalla ostaa rakkauden. Raija Orasen säkenöivä Minä, Armi Maria R. kertoo kunnianhimosta, yrityselämän kiemuroista ja mahtavasta liikenaisesta Marimekon takana. Virpi Hämeen-Anttilan Sarastus on loistelias sarjan avaus köyhän torpan pojasta, rakkaudesta ja suuresta unelmasta. Uusi romaanisarja sukeltaa kansakuntamme ikimuistoisiin vaiheisiin aina Venäjän vallan ajoista Suomen itsenäisyyden vuosiin. Antti Tuuri tarkastelee uutuusromaanissaan, onnistuuko lintujen kesyttäminen Pohjanmaalla.

Alina Tomnikovin Käännä hirviö kylkiasentoon on vangitseva esikoisromaani, jossa näyttelijätähti kuvaa nuoren naisen matkaa juurilleen ja oman itsensä äärelle. Karen Swanin historiallinen Kesytön saari kuljettaa lukijan eristyneelle St. Kildan saarelle, jossa nuori nainen kamppailee paikastaan miesten maailmassa. Mirella Mäkilän Seuraavana Tampere on hulvaton lukuherkku Tampereen-paluumuuttajasta. Kirja aloittaa mutkatonta elämää ja ystävyyttä ylistävän sarjan. Kaisu Tuokon Kosto on koukuttavan rikossarjan avausosa, jossa rannikkokaupungin idylli rikkoutuu, kun merestä löytyy nuoren miehen ruumis. Myös muun muassa Virpi Hämeen-Anttilan, Outi Pakkasen, Taavi Soininvaaran ja Reijo Mäen lukijoita palkitaan uusilla rikoskirjoilla.

Otavan kirjasto rikastuu kuudella käännöskirjallisuuden helmellä. Ukrainalaisen Andrei Kurkovin Harmaat mehiläiset -teos on silmiä avaava romaani Ukrainan sodan alkuvaiheista ja rauhaa etsivästä mehiläishoitajasta. Amerikkalaisen nykykirjallisuuden kirkkain tähti Colson Whitehead jatkaa Harlem-trilogiaansa teoksellaan Kieron miehen manifesti. Lina Wolffin häikäisevä, häiritsevä romaani Riivaus on kuin rakkaustarinaksi naamioitunut kauhuelokuva. Newyorkilaisen Jen Beaginin Viileä vaalea on sysimusta huumoritäräys ja kuumeisen koukuttava romaani Killing Eve- ja Fleabag-sarjojen rakastajille. Emma Clinen Vieras-romaanissa nuori nainen muuntautuu siksi, joka hänen kulloinkin kuvitellaan olevan. Emi Yagin Tyhjyyspäiväkirja on japanilainen esikoisromaani, joka kommentoi sukupuolten välistä tasa-arvoa ja työelämää nerokkaan omaperäisesti ja hauskasti.

Tietokirjat: Vahvoja elämäkertoja ja uutta tietoa polttavan ajankohtaisista aiheista

Mitä kaikkea koko Suomen tunteman kirjailijan ja kulttuurin moniottelijan Jörn Donnerin elämästä paljastuu, kun hänen leskensä käy läpi miehensä jäämistöä? ”Olen ollut mustasukkainen miehestäni vasta hänen kuoltuaan”, toteaa leski Bitte Westerlund. J&B – Kohtauksia eräänlaisesta avioliitosta on Philip Teirin vavisuttava kirja avioliitosta, jonka tiesi koko Suomi. Mutta tunsiko Bitte omaa miestään?

Syksyllä julkaistaan kirjat Björn Wahlroosista, Ben Zyskowiczista, Sirkka Hämäläisestä ja Mauno Koivistosta.Wahlroosin muistelmien toinen osa Sateentekijät – Eräänlaiset päiväkirjat 1992–2001 kuvaa hänen hektisimpiä työvuosiaan, jotka huipentuivat vuosituhannen vaihteen internetkuplaan. Kerrontaa sävyttävät Wahlroosin terävät henkilökuvat talouden kärkivaikuttajista ja huimista avaintilanteista. Vesa Vareksen kirja Nuori Ben Zyskowicz on kasvukertomus ja sisäpoliittisen suomettumisen vakuuttava kuvaus, tarpeellinen pesänselvitys 1970-luvun tapahtumista.Tapio Bergholmin Kova Koivisto on Mauno Koiviston elämäkerran toinen osa, joka kuvaa Koiviston läpilyöntiä kaikkien tuntemaksi valtiovarain- ja pääministeriksi sekä Suomen Pankin pääjohtajaksi vuosina 1960–1970. Jukka Ahosen ja Jarkko Vesikansan Pakko uskaltaa kertootalouden voimahahmon, Suomen Pankin entisen pääjohtajan Sirkka Hämäläisen urasta, elämästä ja kokemuksista. Se kuvaa avoimella otteella Hämäläisen huikean tien maalaistytöstä talouden keskeiseksi päätöksentekijäksi Suomessa ja Euroopassa.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan ytimiin sukelletaan puolustusministeri Antti Kaikkosen ja Jari Korkin teoksessa Kohti liittokuntaa. Kaikkosen päiväkirjamerkinnät kuvaavat valtiojohdon tunnelmia hetkillä, jolloin tulevasta ei ollut Venäjän hyökkäyssodan johdosta varmuutta ja Suomi otti suunnan kohti Natoa. Mihail Zygarin Sota ja rangaistus on vuoden tärkein kirja Ukrainan sodasta, jossa kansainvälisesti arvostettu toimittaja avaa hätkähdyttäviä näkymiä Venäjän hyökkäykseen ja sodan taustoihin. Tuomas Savosen Moskovan mies vakoilun verkossa on tositarina amerikansuomalaisesta kommunistijohtajasta Gus Hallista, joka johti yli 40 vuotta Yhdysvaltain kommunistista puoluetta.

Viihde- ja kulttuurimaailman kulisseja raottavat elämäntarinoissaan muun muassa Sakari Kuosmanen sekä oopperalaulaja Helena Juntunen. Saku Tuomisen Ettekö te tiedä kuka minä olen – Erilainen elämäkerta on teos, joka rakentuu lyhyistä tarinoista ja Tuomisen mieleen painuneista havainnoista. Tuominen miettii, miksi ihminen usein muistaa sivuseikoilta vaikuttavia asioita tärkeiden painuessa unohduksiin. Aino Huilajan ja Jerry Ylkäsen Paluumatkalla jatkaa tarinaa uraohjuksen irtiotosta ja pohtii, voiko nelikymppinen ihminen asua edelleen pakettiautossa. Ravitsemusterapeutti Leena Putkonen tarkastelee uutuuskirjassaan Superhyvää mielelle ruoan ja mielenterveyden välistä yhteyttä. Miten syödä, kun voimavarat ovat vähissä? Millainen ruokavalio tukee muistin toimintaa?

Lasten- ja nuortenkirjat: Uudessa Tatu ja Patu -kirjassa sukelletaan fantasiamaailmaan

Kesäkuussa ilmestyy Tatun ja Patun fantasiaseikkailu, jossa iltapesulla tunnetut sekoilijat – siis seikkailijat – huomaavat, että peilikaapista avautuu reitti maagiseen Avathoriin. Tatu ja Patu pääsevät soturoimaan ja velhoilemaan sydämensä kyllyydestä, sekä ratkomaan Avathorin kohtalon muun muassa vanupuikkojen ja saippuan avulla.

Mauri Kunnaksen syyskuussa ilmestyvä Tassulan lasten iltasatukirja tarjoaa ikimuistoisia iltasatuja Suomen suosituimman lastenkirjailijan kynästä. Kunnaksen ainutlaatuinen kertojanääni ja riemastuttavat kuvitukset kruunaavat lasten ja aikuisten yhteiset iltasatuhetket.

Prinsessa Pikkiriikki hurmaa jälleen! Hannele Lampelan ja Ninka Reitun ihana, omapäinen Pikkiriikki pääsee tällä kertaa yökylään ja öiselle seikkailuretkelle huvipuistoon. Onkohan öiseen huvipuistoon kätkeytynyt kummituksia? Ja jos on, voisiko ne kuvitella ihan kilteiksi?

Keskiaikaisiin hirviöihin erikoistuneen historioitsija Miikka Tammisen Hirviöiden käsikirja esittelee erilaisia hirviöitä, kummia kasveja ja kiviä yli kuusivuotiaille hirviöfaneille. Teosta elävöittävät keskiajan aidot käsikirjoituskuvat.

Huippusuosittu koululaisten oma Vitsipitsa on taas täällä. Pitsan seurassa seikkailevat tänä vuonna tähtivaikuttajat Mandimai ja Joona Hellman, jotka suorittavat haastetehtäviä, kertovat itsestään haastattelussa ja jakavat omat lempivitsinsä.

Tinken ja Olli Anetjärven Väritä tunteesi -värityskirjassa värit johdattavat tunteiden maailmaan. Tunteita käydään läpi fantasiamaailmaan sijoittuvien kuvien sekä pohdiskelevien tekstien kautta. Olli Anetjärvi on Tinken isoveli ja itsetuntemuskouluttaja.

Väinö Heinosen kuvittama Isoisien iltasadut -teos koostuu 21 suomalaisen isoisän valitsemasta sadusta.Valitsijoina on monenlaisia isoisiä, mm. Esko Salminen, Mikko Alatalo, Mauri Kunnas ja Kalervo Kummola. Isoisät myös kertovat kirjassa valintansa syistä. Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen on laatinut teoksen esipuheen. Teoksessa on esimerkiksi Andersenin ja Grimminsatuja sekä eri maiden kansansatuja.