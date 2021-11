Otavan, Liken ja Atenan kirjailijoille lukija-Finlandiat

Lukijat saivat käydä äänestämässä suosikkiaan Kirjasäätiön verkkosivuilla.

Suosituin tietokirja

Lukijoiden tietokirjasuosikki oli Kristiina Markkasen ja Leena Virtasen Wivi ja Hanna (Atena). Monipuolinen elämäkerta kertoo lasikattoja pirstoneesta naiskaksikosta, arkkitehti Wivi Lönnistä ja kauppaneuvos Hanna Parviaisesta, jotka tapasivat vuonna 1911 ja vaikuttivat tiiviisti toistensa elämään Hannan kuolemaan saakka. Yhteisiin 27 vuoteen mahtui arvokasta työtä, huimia matkoja, rakkauttakin.

Lukijoiden kommentteja:

"Wivi ja Hanna nostaa esiin naisia miehisillä aloilla, naisia jotka tekivät oman päänsä mukaan. Hanna on ollut unohdettu, pitkälti sukupuolensa perusteella."

"Wivi ja Hanna nostaa naisellista itsetuntoa."

"Upea kirja omaperäisistä naisista!"

"Mielenkiintoinen kuvaus itsenäisistä naisista ajalta, jolloin nainen ei useinkaan vielä elänyt itsellistä elämää."

"Avaa tärkeän näkökulman naisten uranuurtajuuteen aikana, jolloin tärkein tehtävä oli olla äiti ja puoliso."

Suosituin lasten- ja nuortenkirja

Lasten- ja nuortenkirjojen suosikki oli Anne-Maija Aallon Mistä valo pääsee sisään (Otava). Se on tarina kapinasta, toivosta ja ihmisyydestä ja pohtii, mitä ihminen on, jos häneltä viedään muisti. Kuka määrää, mihin uskomme? Mistä valo pääsee sisään jatkaa kiitetyn Korento-romaanin tarinaa.

Lukijoiden kommentteja:

"Mistä valo pääsee sisään on älykkydessään kunnianosoitus nuorille lukijoille."

"Upea, syvällinen teos."

"Uskomattoman kiehtova tarina."

"Todella koukuttava juoni!"

"Luin ensimmäisen osan enkä malta odottaa pääseväni lukemaan tätä!"

Suosituin kaunokirja

Kaunokirjoista lukijoiden suosikiksi nousi Rosa Liksom teoksellaan Väylä (Like). Se on Tornionjokilaaksoon sijoittuva kertomus pienen kylän tytöstä, joka joutuu sodan vuoksi eroon perheestään. Liksom kuvaa teoksessa vaellusta, Lapin sodan seurauksia siviiliväestölle, evakuointileirejä sekä jokea, joka merkitsi kotinsa jättäneille elämän ja kuoleman rajaa. Kirja on kirjoitettu Tornionjokilaakson murteella.

Lukijoiden kommentteja Väylästä:

"Väylässä parasta tunnevoimainen kuvaus."

"Väylä oli ravisuttava lukukokemus."

"Väylä on parasta vuosiin, luin sen kaksi kertaa peräkkäin."

"Pidän Rosa Liksomin rehellisestä kirjoitustyylistä."

"Imaisi välittömästi mukaansa."

Lukijoiden suosikit Finlandia-ehdokasteoksista julkistettiin Kulttuurigaalassa Tampereella torstai-iltana. Finlandia-palkinnot jaetaan Helsingissä keskiviikkona 1.12.2021. Tilaisuutta voi seurata Yle TV1:ssa ja Yle Areenassa klo 19 alkaen.