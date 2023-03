Otavan nuortenromaanikilpailun voittaja on Taina Niemi koukuttavalla Ämpärikesä-teoksellaan

Anu Patrakan Arvoton vie Portugalin pimeille kujille – uuden dekkarisarjan tapahtumat pohjaavat todellisiin rikoksiin 21.3.2023 13:56:39 EET | Tiedote

Arvoton kertoo ”kahden kerroksen” maahanmuuttajista. – Viime vuosina Portugalissa on tullut toistuvasti ilmi tapauksia, joissa ulkomaalaista syntyperää olevia ihmisiä on pidetty käytännössä orjina tai heitä on muutoin riistetty. Työnvälittäjät ovat useimmiten itsekin ulkomaalaisia, ja kun kaksi näin eriarvoisessa asemassa olevaa ihmistä kohtaa, se johtaa helposti konfliktiin, Patrakka sanoo.