Otavan oppikirjailijoita palkittiin Educa-messuilla

Kolme Otavan kirjailijaa palkittiin Educa-messuilla 27.1.2018 Suomen tietokirjailijat ry:n Oppikirjailijapalkinnolla. Palkinto myönnetään tunnustuksena laajasta ja ansiokkaasta oppiteostuotannosta, ja sen suuruus on 8 000 euroa. Otavan oppikirjailijoista palkittiin historian ja yhteiskuntaopin lehtori Antti Kohi, luokanopettaja Kati Solastie ja äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Helena Ruuska.

Palkintoperustelut

ANTTI KOHI

FM Antti Kohi on Ressun lukion historian ja yhteiskuntaopin lehtori. Hän aloitti oppikirjailijana 2000-luvun alussa. Kohi on ollut alusta lähtien mukana tekemässä historian ja yhteiskuntaopin Forum-sarjaa ensin lukioon ja sitten yläkouluun sekä alakouluun. Viime vuosien ajan Kohi on ollut uudistamassa lukion Forumia uuden opetussuunnitelman mukaiseksi ja käsikirjoittamassa täysin uusia digitaalisia materiaaleja sähköistyvää lukio-opetusta varten.

Oppikirjailijana Kohi on jatkuvasti valmis hakemaan uutta tietoa. Uuteen opetussuunnitelmaan, opetuksen digitalisaatioon ja ylioppilaskokeen uudistukseen Kohi suhtautuu uteliaasti ja haasteita pelkäämättä. Eri koulumuotojen oppikirjatyö on avannut hänelle näköaloja opetuksen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

KATI SOLASTIE

KM Kati Solastie on Suutarilan ala-asteen luokanopettaja. Käytännön koulutyö on johdattanut hänet tekemään laadukkaita materiaaleja, jotka helpottavat luokanopettajien vaativaa opetustyötä. Solastie on ollut mukana laatimassa alakoulun oppimateriaaleja 1990-luvun lopulta lähtien.

Äidinkielen ja kirjallisuuden Kirjakuja 3–6 oli 2000-luvun alun menestyssarja, ja Forum historia 5–6 toi elämyksellisen historian opiskelun alakouluun. Solastie on vaikuttanut voimakkaasti suomalaislasten lukemaan opettamiseen. Hän on ollut kantavana voimana Vipusen aapisessa ja lukukirjassa vuosina 2007–2008 sekä Seikkailujen aapisessa ja lukukirjassa vuodesta 2014 alkaen. Solastie on käsikirjoittanut niin painettuja oppi- ja tehtäväkirjoja kuin digitaalisia materiaalejakin. Tuoreimpiin julkaisuihin kuuluu Seikkailujen digiaapinen, joka opettaa lukemaan täysin digitaalisesti.

HELENA RUUSKA

FT Helena Ruuska on Helsingin normaalilyseon lehtori. Hän on tehnyt pitkän uran suomalaisen äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen hyväksi. Ruuskan osaaminen on näkynyt kustantajana, opettajana, opettajankouluttajana ja oppimateriaalien tekijänä.

Ruuska on ollut mukana 1990-luvulta lähtien monissa työryhmissä laatimassa oppimateriaaleja alakouluun, yläkouluun ja lukioon. Menestyksekkäitä äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaalisarjoja ovat mm. Sanataituri alakouluun, Aleksis luokille 7–9 ja Piste lukioon. Viimeisimpänä ilmestyi vuoden 2017 alussa Kärki luokille 7–9. Oppikirjailijana Helena Ruuskassa yhdistyvät syvällinen kirjallisuuden ja kulttuurin tietämys sekä vahva käytännön opetustyön tuntemus.

Suomen tietokirjailijat ry:n palkinnot rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.