Oulujokivarren joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelma on valmistunut

Palvelutaso- ja linjastosuunnitelma on laadittu Utajärven ja Vaalan muodostamalle alueelle. Lisäksi suunnittelualueessa on ollut mukana Muhos siltä osin, kuin työssä on tarkasteltu Utajärveltä ja Vaalasta Muhokselle suuntautuvaa joukkoliikennettä. Työtä on ohjannut Oulujokivarren alueellinen joukkoliikennetyöryhmä, johon kuuluvat edustajat alueen kunnista, ammatillisista oppilaitoksista ja maakunnan liitosta. Muhoksen ja Oulun välinen joukkoliikenne on rajattu työn ulkopuolelle, koska liikenteen järjestää Oulun kaupunki.

Linja-autovuorojen määrää Utajärven, Vaalan ja Oulun välillä lisätään. Oulussa reitti kulkee OYS:n vierestä ja Vaalassa vuorot pysähtyvät Vaalan torilla. Työmatkaliikennettä järjestetään yleisimpinä työssäkäyntiaikoina Utajärveltä Ouluun sekä Oulusta ja Muhokselta Utajärvelle siten, että osa linja-autovuoroista täydentää olemassa olevaa junaliikennettä. Toisen asteen opiskelijoita palvelevaa liikennettä järjestetään Vaalasta ja Utajärveltä Muhokselle sekä Utajärveltä Ouluun. Päivällä ajettavia vuoroja taas voidaan käyttää asiointiin Oulussa. Lisäksi useilla vuoroilla on liityntäyhteys Oulusta lähteviin tai Ouluun saapuviin juniin.

Rokuan alueen saavutettavuutta parannetaan liikennöimällä kesäisin osa Vaalan ja Oulun välisistä linja-autovuoroista Rokuan kautta. Vuorojen aikataulut mahdollistavat päiväkäynnit Rokualla arkisin ja viikonloppuisin. Rokualle voi kulkea sekä suorilla että vaihdollisilla vuoroilla, jolloin Vaalan rautatieasemalla vaihdetaan junasta linja-autoon tai toisin päin.

ELY-keskus kilpailuttaa palvelutaso- ja linjastosuunnitelman mukaisen liikenteen loppuvuoden 2022 aikana. Liikenne käynnistyy kesäkuussa 2023.