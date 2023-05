Oulujokivarren kuntien välisen joukkoliikenteen kesäkausi alkaa

Kesäkaudella Rokuan kautta kulkee arkipäivisin ja viikonloppuisin linja-autovuoroja Vaalaan sekä Utajärven kautta Ouluun. Osa vuoroista ajetaan Vaalan rautatieasemalle, jossa on vaihtoyhteyksiä junaliikenteeseen. Joitakin vaihtoyhteyksiä on junaliikenteeseen tai linja-autojen kaukoliikenteeseen myös Utajärvellä. Rokualla vuorot pysähtyvät Rokua Health & Spa -hotellin kohdalla sekä Rokuanhovintiellä olevilla pysäkeillä.

Oulun ja Rokuan välillä on päivittäin kaksi suoraa tai vaihdollista yhteyttä. Kajaanin ja Rokuan välillä vaihdollisia yhteyksiä taas on 1–2 päivässä. Oulun suunnasta on mahdollista tehdä päiväkäyntejä Rokualle joka päivä, ja Kajaanin suunnastakin viikonloppuisin. Myös yöpyminen Rokualla on mahdollista, sillä useimpina päivinä molemmista suunnista pääsee Rokualle iltaisin ja takaisin aamupäivällä.

Työmatkayhteydet lisääntyvät

Matkailuyhteyksien lisäksi kesäajan linja-autoliikenne palvelee työ- ja asiointimatkoja. Oulun ja Utajärven välisiä arkipäivien työmatkayhteyksiä on parannettu muuttamalla joidenkin linja-autovuorojen aikatauluja. Utajärvelle voi kulkea töihin junalla, joka saapuu perille klo 7.52. Iltapäivällä Utajärveltä voi palata klo 15.52 lähtevällä junalla tai klo 16.40 lähtevällä linja-autolla. Linja-autovuoron lähtöaika Utajärveltä on sama ympäri vuoden.

Vaalasta ja Utajärveltä voi kulkea arkipäivisin Ouluun töihin klo 7.25 ja 8.40 saapuvilla linja-autovuoroilla. Paluuvuorot Oulusta lähtevät Utajärven kautta Vaalaan klo 16.30 ja 18.20. Linja-autovuorot ajetaan OYS:n kautta. Myös klo 18.12 Oulusta Utajärvelle ja Vaalaan lähtevää junaa voi hyödyntää paluuyhteytenä. Lisäksi työmatkustukseen voi hyödyntää Utajärven ja Oulun välillä kulkevia kaukoliikenteen linja-autovuoroja.

Reittimuutoksilla parannetaan joukkoliikenteen saavutettavuutta

Utajärven keskustassa linja-autojen reitti tuodaan lähemmäs matkustajia. Linja-autot ajetaan jatkossa Vanhatien kautta, ja vuorot pysähtyvät tarvittaessa kaikilla Vanhatien varren linja-autopysäkeillä. Samalla Utajärven keskuspysäkki siirtyy Koulutie 5:ssä sijaitsevan leipomon pihalle, eikä Vanhatie 31:ssa sijaitsevan polttoaineaseman pihassa enää pysähdytä. Vaalassa reitti kulkee keskustan kautta, ja vuorot pysähtyvät torilla.

Matkaketjuja kehitetään luomalla vaihtoyhteyksiä juniin

Linja-autovuorot täydentävät Vaalan, Utajärven ja Oulun välistä junaliikennettä. Aamuisin Ouluun saapuvilta linja-autoilta on vaihtoyhteyksiä Helsinkiin ja Rovaniemelle lähteviin juniin. Vastaavasti iltapäivällä Oulusta lähteville linja-autoille on vaihtoyhteyksiä Helsingistä ja Rovaniemeltä saapuvilta junilta. Linja-autojen saapumis- ja lähtöpaikka Oulussa on linja-autoasema, joka sijaitsee aivan rautatieaseman vieressä.

Yhteydet Utajärven, Rokuan ja Vaalan suuntiin paranevat arkiaamuisin ajettavan uuden linja-autovuoron myötä. Vuoro lähtee Oulusta klo 8.20, ja sillä voi jatkaa matkaa Helsingistä ja Rovaniemeltä aamulla saapuvilta junilta. Myös muilta Rokuan ja Oulun välisiltä vuoroilta on vaihtoyhteyksiä junaliikenteeseen Oulun rautatieasemalla.

Lipputuotteet ja aikataulut

Lipputuotteita linja-autovuoroihin myydään verkossa ja linja-autoissa. Kertalippuja on saatavilla verkosta Matkahuollon aikatauluhausta sekä Reitit ja liput -mobiilisovelluksesta. Linja-autoissa kertalippuja myydään käteisellä sekä yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla.

Työmatkustajien ja muiden säännöllisesti matkustavien kannattaa hankkia Reitit ja liput -mobiilisovelluksesta sarjalippu, jolla matkustaminen on kertalippua edullisempaa. Lisäksi Vaalan ja Oulun, Vaalan ja Muhoksen, Utajärven ja Oulun sekä Muhoksen ja Utajärven välisille matkoille on saatavilla mobiilisovelluksesta kausilippu, jolla voi matkustaa 30 vuorokauden aikana rajoittamattomasti Oulaisten Liikenne Oy:n linja-autovuoroissa.

Vuorojen aikataulut ovat saatavilla Matkahuollon aikatauluhausta, reittioppaasta ja Reitit ja liput -mobiilisovelluksesta sekä Google Mapsista. Aikatauluja on saatavilla myös linja-autoista.

ELY-keskuksen hankkiman liikenteen lisäksi Vaalan, Utajärven ja Oulun välillä kulkee tällä hetkellä markkinaehtoista liikennettä. Muhoksen ja Oulun välisen liikenteen järjestämisestä taas vastaa Oulun seudun liikenne (OSL). Yllä mainitut tiedot eivät koske markkinaehtoista liikennettä tai OSL:n järjestämää liikennettä.