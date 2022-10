Oulun korkeakoulupäivä kerää 5000 nuorta pohjoisesta Suomesta Ouluhalliin 2.11.2022

Aurinkopaneeleihin ja -energiaan liittyvää tutkimusta paljon myös Oulun yliopistossa 26.10.2022 07:17:00 EEST | Tiedote

Vuoden 2022 Millennium-teknologiapalkinto myönnettiin australialaisen New South Walesin yliopiston professori Martin Greenille. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö luovutti miljoonan euron arvoisen palkinnon Greenille PERC-aurinkokennon (Passivated Emitter and Rear Cell) kehittämisestä. Myös Oulun yliopistossa on paljon aurinkopaneeleihin ja -energiaan liittyvää tutkimusta.