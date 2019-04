Oulun SDP-piiri: EU-vaaleissa SDP:llä ei ole hämääviä tuplaehdokkaita

Oulun piirin sosialidemokraatit harmittelevat piirikokouksen kannanotossaan ehdokkaita, joilla ei ole aikomustakaan ottaa paikkaa vastaan.

Sosialidemokraatit lähtevät tiukan kisan jälkeen eduskuntavaalien voittajina ja suurimpana puolueena eurovaaleihin. Samaan aikaan eurovaalikampanjoinnin kanssa käydään hallitusneuvotteluja, ja samoja teemoja on esillä molemmissa: SDP haluaa tehdä tulevaisuuteen katsovaa politiikkaa ja huolehtia että huomenna on paremmin kuin tänään. Hyvä esimerkki tulevaisuuteen katsovasta aktiivisuudesta on Iin kunta, joka on ollut otsikoissa maailmanlaajuisesti järjestelmällisen ilmastotyönsä ja muun muassa uusiutuviin energialähteisiin panostamisen ansiosta.

Euroopan parlamenttiin tarvitaan tätä samaa eteenpäin katsovaa asennetta. Sitä Oulun piiristä tarjoaa eurovaaliehdokkaaksi nimetty Tiina Heikkinen. Kajaanilainen Heikkinen näkee EU:n ennen kaikkea mahdollisuutena yhteistyöhön ja haluaa korostaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja yhteisiä pelisääntöjä työelämään. ”EU on tavallisille kansalaisille ja työntekijöille mahdollisuus, kunhan ihmiset vain käyttävät ääntään," Heikkinen toteaa.

Aktiivisen poliitikon uransa jättävä Liisa Jaakonsaari korosti poliittisessa puheessaan Oulun piirikokouksessa eurovaalien merkitystä. Eurooppa voi olla vastavoima suurvaltojen itsekkyydelle ja edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Suuri osa suomalaisesta lainsäädännöstä on sidoksissa Euroopan Unionissa tehtyisin päätöksiin. Eurovaalit pitäisi siksi ottaa vakavasti, eikä hämmentää äänestäjiä ehdokkailla, joilla ei ole aikomustakaan ottaa mahdollista europarlamentin paikkaa vastaan. Piirikokouksen osallistujat ovat tyytyväisiä, ettei Sdp:llä ole hämääviä tuplaehdokkaita listoillaan.